Dünyanın en büyük 2. nadir elemen rezervi! Toryum rezervinin değeri 120 trilyon dolar

Nadir elementlerin en dikkat çekeni ise toryum. Türkiye'nin rezerv bakımından dünyada ikinci sırada olduğu toryum, Yeşil nükleer enerji kaynağı. Dünya toryum rezervi toplam bir milyon 780 bin ton. Türkiye ise 790 bin ton ile bu rezervlerin neredeyse yarısına sahip.