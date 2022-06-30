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Dünyanın en büyük 2. nadir elemen rezervi! Toryum rezervinin değeri 120 trilyon dolar

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 30.06.2022 Güncelleme Tarihi: 30.06.2022
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Dünyanın en büyük 2. nadir elemen rezervi! Toryum rezervinin değeri 120 trilyon dolar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çin'den sonra dünyanın en büyük ikinci büyük nadir element rezerv alanının Eskişehir'de olduğunu ve işleme tesisi kurulacağı müjdesini vermişti. Peki, nadir bulunan elementler neler? Rezerv sahasında çalışmalar hangi aşamada? İşte tüm detaylar…

Geçmişte pek çok engellemelerle varlığı görmezden gelinen maden Başkan Erdoğan'ın kalkınma hamlesi doğrultusunda yeniden araştırıldı ve bölgede çalışmalar yapıldı. Aralarında florit, barit ve toryumun da Bulunduğu 12 çeşit nadir element bulundu.

Halihazırda dünyadaki nadir elementlerin üretimi ve nihai ürüne dönüştürülmesi çalışmalarının yüzde 95'i Çin'de yapılıyor. Çin'den sonra ki en büyük rezerv alanı ise Eskişehir'de.

Nadir elementlerin en dikkat çekeni ise toryum. Türkiye'nin rezerv bakımından dünyada ikinci sırada olduğu toryum, Yeşil nükleer enerji kaynağı. Dünya toryum rezervi toplam bir milyon 780 bin ton. Türkiye ise 790 bin ton ile bu rezervlerin neredeyse yarısına sahip.

Isparta'da 2007'de meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybeden Prof. Dr. Engin Arık toryum rezervinin enerji üretimi açısından, 120 trilyon dolarlık petrole eşit olduğunu söylemişti.

A Haber ekibi nadir elementlerin bulunduğu o alanı görüntüledi. Nadir toprak elementleri cam ve seramik sanayi, metalürji sanayi, lazer üretimi, mıknatıs üretimi, petrol katalizörü ve ileri teknoloji cihazların üretiminde yaygın olarak kullanılmakta.

Bu elementler ayrıca günümüzde hibrid arabalarını, elektrikli taşıt araçlarını, rüzgâr türbinlerini, güneş enerjisi panellerini, MR makinelerini ve birçok temiz enerji teknolojisini hayata geçirmede kullanılmakta.

Gelecek burada saklı! 120 trilyon dolar GELECEK BURADA SAKLI! 120 TRİLYON DOLAR
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