Dünyanın en büyük 2. nadir elemen rezervi! Toryum rezervinin değeri 120 trilyon dolar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çin'den sonra dünyanın en büyük ikinci büyük nadir element rezerv alanının Eskişehir'de olduğunu ve işleme tesisi kurulacağı müjdesini vermişti. Peki, nadir bulunan elementler neler? Rezerv sahasında çalışmalar hangi aşamada? İşte tüm detaylar…
Geçmişte pek çok engellemelerle varlığı görmezden gelinen maden Başkan Erdoğan'ın kalkınma hamlesi doğrultusunda yeniden araştırıldı ve bölgede çalışmalar yapıldı. Aralarında florit, barit ve toryumun da Bulunduğu 12 çeşit nadir element bulundu.
Isparta'da 2007'de meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybeden Prof. Dr. Engin Arık toryum rezervinin enerji üretimi açısından, 120 trilyon dolarlık petrole eşit olduğunu söylemişti.
A Haber ekibi nadir elementlerin bulunduğu o alanı görüntüledi. Nadir toprak elementleri cam ve seramik sanayi, metalürji sanayi, lazer üretimi, mıknatıs üretimi, petrol katalizörü ve ileri teknoloji cihazların üretiminde yaygın olarak kullanılmakta.
Bu elementler ayrıca günümüzde hibrid arabalarını, elektrikli taşıt araçlarını, rüzgâr türbinlerini, güneş enerjisi panellerini, MR makinelerini ve birçok temiz enerji teknolojisini hayata geçirmede kullanılmakta.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- LGS taban puanları ve kontenjanları 2022: Lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklandı mı? 150, 180, 200, 220, 240 puan alanlar...
- LGS 2022 birincisi kim oldu, açıklandı mı? LGS 2022 tam puan alan var mı, hangi ilden çıktı? LGS en yüksek puan alan kim?
- LGS SONUÇLARI TIKLA ÖĞREN LİNKİ: MEB ile LGS sonuçları açıklandı mı? LGS sonuçlarına nereden, nasıl bakılır? meb.gov.tr...
- 15 Ağustos 1943'te başlayan ve 8 gün süren bir operasyon sonucu Büyük Okyanus'ta Kiska adlı küçük bir adayı ele geçiren ABD ve Kanada birlikleri 300'den fazla ölü ve yaralı vermişken adayı kaç Japon askeri savunmuştur?
- En düşük emekli maaşı değişti! Minimum 3.500 TL olacak! SSK, Bağkur, 4C'li 2.500, 3.000, 3.250 TL maaş alanlar ne kadar maaş alacak? İşte yeni tablo...
- Survivor kim elendi, kim gitti son dakika? 29 Haziran Survivor finale kim kaldı, Ayşe mi, Nisa mı? Acun Ilıcalı finalistleri açıkladı...
- 2016'da yayımlanan akademik bir çalışmaya göre hangisiyle dürüstlük arasında istikrarlı bir pozitif ilişki vardır?
- Malatya deprem son dakika: Malatya ve Elazığ'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? 29 Haziran AFAD ve Kandilli son depremler...
- En düşük emekli maaşı, aylığı ne kadar oldu, zam mı geldi? En düşük SSK, Bağ-Kur emekli maaşı 3.500 TL mi oldu?
- Türkiye'de 2021'de en çok evlenen sayısı hangi yaş gurubunda bulunmaktadır?
- MEB sonuç sorgulama ekranı: LGS sınav sonuçları açıklandı mı? LGS sonuçları bugün mü, yarın mı açıklanacak?
- SED yardımı son dakika 2022 ne zaman yatacak? SED yardımı başvuruları devam ediyor mu?