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Gümrük kapılarında kontroller nasıl yapılıyor? Hangi teknolojik imkanlardan yararlanılıyor?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 16.06.2022 Güncelleme Tarihi: 16.06.2022
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Gümrük kapılarında kontroller nasıl yapılıyor? Hangi teknolojik imkanlardan yararlanılıyor?

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı, dünyanın işlem hacmi bakımından en önemli sınır kapılarından biri. Kapıkule'de yolculara rahat bir geçiş sağlanması, kaçakçıları önlemek amacıyla teknolojinin tüm olanaklarından yararlanılıyor. Detayları A Haber muhabiri Umut Işık aktardı.

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda gümrük personelinin teknolojik yardımcıları sınır kapılarında güvenliği üst düzeye taşıyor. Kişilerin üstlerinde taşıdıkları kaçak eşya-patlayıcı madde ve silah tespit ve yüz tanıma gibi güvenlik teknolojisinin gerektirdiği tüm sistemler kullanılıyor.

Dünyanın 2. Türkiye'nin en büyük kara sınır kapısı olan Kapıkule Sınır Kapısı 7/24 takip altında. Burada görev alan gümrük personelinin en büyük yardımcısı ise teknolojik imkanlar. Bölgede 455 tane kamera bulunuyor. Gümrük sahası anlık olarak takip ediliyor.

Yüksek teknolojiyi kullanan personel kaçakçılara göz açtırmıyor. Gümrük kapısında vatandaşların rahat hizmet alması için her detay düşünülmüş durumda. Gümrük sahasında kullanılan tüm ekipmanlar kaçakçılığın her türüyle mücadele edebilecek düzeyde.

Burada toplanan görüntüler aynı zamanda bakanlık komuta kontrol merkezi tarafından da takip ediliyor. Burada kullanılan sistemlerden bir tanesi de Yolcu Görüntüleme Merkezi. Bu sistem Ticaret Bakanlığı ile TÜBİTAK arasında yerli ve milli tespit sistemleri geliştirilmesi kapsamında AR-GE çalışması olarak tasarlandı.

Sistem kişilerin üzerinde veya kıyafetlerin altında gizlenmiş halde uyuşturucu, patlayıcı silah gibi muhtelif eşyaları uzaktan tespit edebiliyor. Bu sistem sayesinde bir çok madde yakalandı ve hepsine el konuldu.

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