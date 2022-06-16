Gümrük kapılarında kontroller nasıl yapılıyor? Hangi teknolojik imkanlardan yararlanılıyor?

Burada toplanan görüntüler aynı zamanda bakanlık komuta kontrol merkezi tarafından da takip ediliyor. Burada kullanılan sistemlerden bir tanesi de Yolcu Görüntüleme Merkezi. Bu sistem Ticaret Bakanlığı ile TÜBİTAK arasında yerli ve milli tespit sistemleri geliştirilmesi kapsamında AR-GE çalışması olarak tasarlandı.