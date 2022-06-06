07 Haziran 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Tek Parti Genel Başkanı Ahmet Özal'dan A Haber'de önemli açıklamalar! "Erdoğan karşıtlığı doğru değil"

Tek Parti Genel Başkanı Ahmet Özal'dan A Haber'de önemli açıklamalar! "Erdoğan karşıtlığı doğru değil"

GÜNDEM A Haber
Giriş Tarihi: 06.06.2022 Güncelleme Tarihi: 06.06.2022
ABONE OL
Tek Parti Genel Başkanı Ahmet Özal’dan A Haber’de önemli açıklamalar! Erdoğan karşıtlığı doğru değil

Tek Parti Genel Başkanı Ahmet Özal, A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'de kutuplaşmanın kasıtlı olarak yapıldığını belirten Özal, "Siyasette Tayyip Erdoğan ve Erdoğan karşıtlığı oluştu. Erdoğan karşıtlığı doğru değil" şeklinde konuştu. Özal, Millet İttifakı ile temasının olmadığını da söyledi.

A Haber canlı yayınından gündemi değerlendiren Özal, 6'lı masa ile temasının olmadığını dile getirdi. Liderliğini yaptığı Tek Parti'nin yüzde 25 oy alacağını iddia eden Özal, 2023 seçimlerine dair çarpıcı mesajlar verdi.

"ERDOĞAN KARŞITLIĞI DOĞRU DEĞİL"

Toplumsal kutuplaşma hakkında konuşan Özal, "Şuanda siyasete bakıyorum, Türkiye siyaseti öyle bir noktaya geldi ki; Tayyip Erdoğan ve Erdoğan karşıtları oldu. Bu doğru bir şey değil. İnsanları ayıran bazı pozisyonlar doğuyor. Karşıtlıklar var. Neye karşısın, belli değil. 70'lerde sağcılar solcular vardı. Alevi sunni meselesi, Türk Kürt meselesi. Şimdi de yaşam şekli bölünmelerine doğru itiyorlar insanları. Laik kesim dindar kesim. Hiçbir şekil de Türkiye'yi bölemediler, şimdi buna sarıldılar." dedi.

Ahmet Özal, yaşananların sadece sanal kavga olduğunu belirtti.

Vatandaşların kutuplaşmadan uzaklaştırılması gerektiğini belirten Özal, "Yaşananların Türkiye'de kutuplaşma yaratılıyor. Türkiye'yi içeriden ve dışarıdan müdahalelerle bölünmeye çalışılıyor. Hiçbir şekilde bölünme oldu. O yüzden bu şekilde denemeler var. Şimdi de buna sarıldılar. İnsanları bunların dışına çekmek gerekiyor. 'Böyle bir şey yok' dememiz lazım. Toplumu tekrar sanal kavgaların dışına çekmeliyiz. Bunlar sanal kavgalar." şeklinde konuştu.

"6'LI MASA İLE TEMAS YOK"

Millet İttifakı ile birlikte olmak gibi bir planlarının olmadığını da açıklayan Özal, "6'lı masa ile temas yok. Partinin başına geçmeden önce bazı görüşmelerim oldu. Beni de aradılar, ben de aradım. Herkesle görüşüyorum. Kemal Bey ile de görüştüm, Binali Bey ile zaten kovid döneminden beri her iki haftada bir ekonomiyle ilgili rapor verdim. İlişkilerim iyidir. Temel Bey'le de ilişkim iyidir. Siyasilerle şahsi ilişkilerim iyidir, parti olarak demiyorum. Hepsiyle görüştüm, fikirlerini aldım. Kendi yolumuzda yürümeye karar verdik." ifadelerine yer verdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA