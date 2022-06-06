Tek Parti Genel Başkanı Ahmet Özal'dan A Haber'de önemli açıklamalar! "Erdoğan karşıtlığı doğru değil"

"6'LI MASA İLE TEMAS YOK"

Millet İttifakı ile birlikte olmak gibi bir planlarının olmadığını da açıklayan Özal, "6'lı masa ile temas yok. Partinin başına geçmeden önce bazı görüşmelerim oldu. Beni de aradılar, ben de aradım. Herkesle görüşüyorum. Kemal Bey ile de görüştüm, Binali Bey ile zaten kovid döneminden beri her iki haftada bir ekonomiyle ilgili rapor verdim. İlişkilerim iyidir. Temel Bey'le de ilişkim iyidir. Siyasilerle şahsi ilişkilerim iyidir, parti olarak demiyorum. Hepsiyle görüştüm, fikirlerini aldım. Kendi yolumuzda yürümeye karar verdik." ifadelerine yer verdi.