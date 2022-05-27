Adnan Menderes’in son anlarını görevli asker anlattı: Boşuna idam ettiler
Takvim yaprakları 17 Eylül 1961'i gösteriyordu. Türkiye'yi aydınlığa taşıyan Başbakan Adnan Menderes, 2 arkadaşıyla birlikte darbe sonrası asılarak idam edildi. O acı dün gibi tazeyken Menderes'in cezaevi sürecinde görevli bir asker yaşadıklarını anlattı.
80 yaşındaki Halit Selvi, görevli olarak Yassıada'ya gönderildi. Mahkumların tutulduğu koğuşlarda nöbetteydi.
Demokrat Parti'nin önde gelen kadrolarının tümü tutuklandı. Yassıada'da yapılan bir dizi yargılama sonrasında Cumhurbaşkanı Celal Bayar, Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan, ölüm cezasına çarptırıldı.
Yassıada'ya görevli olarak gönderilen askerlerden Halit Selvi, Adnan Menderes'e yapılan büyük haksızlığı anlattı.
Halit Selvi, "Menderes çok iyi bir insandı ama Menderes'i 'niye yaptın, niye ettin' diyerek boşuna idam ettiler. Onun başbakanlık yaptığı dönemde kıtlık, hırsızlık yoktu. Hükümeti döneminde yaptığı önemli ve başarılı işler dava konusu yapılarak savunması istendi ancak rahmetliğin sözünü tamamlamadan mahkeme başkanı tarafından azarlanarak yerine oturtulmasına çok tanık oldum." dedi.
Menderes ve arkadaşlarının son sözleri ise, yürekleri sızlattı.
Halit Selvi, "Menderes döneminde Türk insanı altın çağını yaşadı. Koğuşlarında nöbetçiydim. Bir sabah hasta olduğunu söylediler. Bir baktık boyunlarında boğazlarında hortumlar takılı. Ve o gün Adnan Menderesi gıyaben infazı verildi." şeklinde konuştu.
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