Adnan Menderes’in muhafız subayı A Haber’de! Yaşadıklarına tanıklık etti
1960 Darbesi'nin ardından Yassıada'da görev yapan muhafız subaylardan biri de Mehmet Nuri Taşdelen'di. Adnan Menderes'in yaşadıklarına yakından tanıklık eden isim o anları A Haber muhabiri Kübra Kılıç aracılığıyla tüm Türkiye’ye anlattı.
Mehmet Nuri Taşdelen'in canlı yayında anlattıkları:
"1960 senesinden sonra Yassıada'da tutuklanan Adnan Menderes ve diğer isimlerin muhafız subaylarından bir tanesiydim. Oda nöbeti olarak Adnan Menderes ve Celal Bayar'ın odalarında 1'er saat nöbet tutardık. Bu nöbetler sırasında ilk zamanlar çok gergindik.
10 sene boyunca ülkenin kaderine hükmeden Menderes ve Bayer gibi şahısların yanında gergin bir şekilde görev yaptık. Benim rahatlamama sebep olan olay ise çok farklıydı. Adnan Menderes elindeki plastik ile sinekleri kovalarken bir türlü yakalayamadı. Sinek gelip benim yanımdaki koltuğa kondu.
Bende bir anlık refleksle sineği avucumda yakaladım. Merakla gelip baktı. Beni orada alkışladı ve gülüştük. Sonra hemen elime limon kolonyası sıktı. Bundan sonra Menderes ile birlikte duygusal bir bağ kurduk ve öyle ben görev yapabildim.
Ben nişanlıydım. Yüzüğümü gördü ve bana nişanlımı sevip sevmediğimi sordu. Bende ona cevaben 'Evet, sevmez olur muyum hiç' dedim. Adnan Menderes eşinden gelen mektupların kendisine ulaşmasını istiyordu. Bu soruyu bize günde en az 10 defa sorardı. O mektuplar geldiği zaman çocuklar gibi sevinirdi. Mektupları defalarca okurdu.
Bu mektupları bu kadar önemsemesine rağmen hep geciktiriliyordu ve ona yapılan manevi eziyetlerden bir tanesi de buydu. Bu konuda yardımcı olmamaları çok büyük bir hataydı. Sakinleştirici bir ilacı vardı ve onu da sürekli olarak sorardı.
İlaçları biriktirdiğini ve o ilaçlarla intihar ettiğini öğrendik. Bunlar belgelenmişti. İntihar ettiği zamanda ben ordaydım. Tesadüfen benim nöbetim onun odasına denk geldi. Ben de bir daha fotoğrafını çekemem diye o gün fotoğraflarını çektim. O sırada ağzından köpüklerin çıktığını ve yastığa bulaştığını gördüm. Sonra amirlerine haber verdim. Böylece intihardan kurtarılmasını sağladık. Komadan çıktıktan hemen sonra götürüp astılar."
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