FOX TV’nin bir çiftçi haberi daha asılsız çıktı! A Haber bir kez daha gerçeği ortaya çıkardı

Son günlerde özellikle tarım alanında algı operasyonları yapan FOX TV'nin bir haberi daha asılsız çıktı. Adana'da çiftçi Hasan Savaş ile röportaj yapan FOX TV, bölgedeki üreticinin hiçbir destek almadığını iddia etti. Gerçekler aynı alanda üretim yapan çiftçilerin A Haber'e ulaşmasıyla ortaya çıktı.