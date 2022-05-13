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FOX TV’nin bir çiftçi haberi daha asılsız çıktı! A Haber bir kez daha gerçeği ortaya çıkardı

Son günlerde özellikle tarım alanında algı operasyonları yapan FOX TV'nin bir haberi daha asılsız çıktı. Adana'da çiftçi Hasan Savaş ile röportaj yapan FOX TV, bölgedeki üreticinin hiçbir destek almadığını iddia etti. Gerçekler aynı alanda üretim yapan çiftçilerin A Haber'e ulaşmasıyla ortaya çıktı.

A Haber
Giriş Tarihi: 13.05.2022 10:38 Güncelleme Tarihi: 13.05.2022 10:40
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FOX TV’nin bir çiftçi haberi daha asılsız çıktı! A Haber bir kez daha gerçeği ortaya çıkardı

Daha önce birçok kez dediğimiz gibi. Görüntüler anlatıyor her şeyi.

Konu her zamanki gibi asılsız karalama haberler.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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FOX TV’nin bir çiftçi haberi daha asılsız çıktı! A Haber bir kez daha gerçeği ortaya çıkardı

FOX TV Türkiye tarımını hedef alan algı operasyonlarını sürdürüyor.

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FOX TV’nin bir çiftçi haberi daha asılsız çıktı! A Haber bir kez daha gerçeği ortaya çıkardı

Adana'da çiftçilik yapan Hasan Savaş, FOX TV'ye verdiği demecinde devletin çiftçilere destek sağlamadığını öne sürdü.

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FOX TV’nin bir çiftçi haberi daha asılsız çıktı! A Haber bir kez daha gerçeği ortaya çıkardı

Haberi izleyen bölgedeki çiftçiler büyük şaşkınlık yaşadı.

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FOX TV’nin bir çiftçi haberi daha asılsız çıktı! A Haber bir kez daha gerçeği ortaya çıkardı

Çünkü daha bir gün evvel devlet mazot desteği ödemesi yapmıştı. İşte o çiftçiler A Haber'e ulaştı.