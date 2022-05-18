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CHP’de 650 milyon kavgası! CHP’nin eski avukatı soruyor: 650 milyon nerede?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 18.05.2022 Güncelleme Tarihi: 18.05.2022
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CHP’de 650 milyon kavgası! CHP’nin eski avukatı soruyor: 650 milyon nerede?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek, geçen yıl partinin kasasındaki 650 milyonun hesabını sormuş, CHP yönetimi de Çiçek'e tazminat davası açmıştı. O davada karar çıktı. CHP'nin tazminat talebi reddedildi. A Haber'e konuşan Mustafa Kemal Çiçek ise kararı bakın nasıl değerlendirdi.

CHP'nin eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek, bir yıl önce partinin kasasındaki 650 milyonun hesabını sorması üzerine Kılıçdaroğlu yönetimi Çiçek hakkında dava açtı.

Reddedilen kararla ilgili konuşan Çiçek, "O dönem tarafıma dava açmak suretiyle savsaklamaya yönelik bir girişimdi kamuoyunun gözünden düşürmek için yapılan bir girişimdi. Ama kısa vadede bunun başardılar ama orta ve uzun vadede aleyhlerinde olduğu ortada olduğunu düşünüyorum." dedi.

CHP yönetimi, Mustafa Kemal çiçek hakkında 100 bin lira manevi tazminat davası açtı. Mahkeme o davada kararının açıkladı. CHP yönetimi, mahkeme heyetine hiçbir delil sunamadı.

Avukat Çiçek, "Kamu kaynaklarının nasıl harcandığını nasıl pervasızca verildiğini ifade ettim. Mahkemede bu hususlar doğrultusunda aleyhimde açılan 100 bin liralık manevi tazminat davasını reddetti." ifadelerini kullandı.

Sadece A Haber'de konuk olduğum programının dökümünün yapıldığına dikkat çeken Çiçek "Hazine'den gelen 3-4 yıllık harcamalarına cevap veremedi. Hiçbirini çürütecek noktada davranışlarda sergilenmedi. Netice itibariyle televizyon kanallarına çıkıp söylediklerini mahkemede ortaya koyamadılar. Mahkemede bunun gereğini yaptı." şeklinde konuştu.

Mahkeme heyetinin CHP yönünde aleyhte karar vermesiyle birlikte Mustafa Kemal Çiçek'in ortaya koyduğu "650 milyon nerede?" iddiası da böylece doğrulanmış oldu.

Eski CHP avukatı olan Çiçek, "Sizin besleme kanallarınızın nasıl ayakta durduğu işte o benim sorduğum sorunun cevap bulmasıyla ortaya çıkacak. Bunlar yetimin hakkıyla milletin vergisiyle partilere aktarılan paralardı." dedi.

650 milyon nerede? "650 MİLYON NEREDE?"
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