CHP’de 650 milyon kavgası! CHP’nin eski avukatı soruyor: 650 milyon nerede?

Reddedilen kararla ilgili konuşan Çiçek, "O dönem tarafıma dava açmak suretiyle savsaklamaya yönelik bir girişimdi kamuoyunun gözünden düşürmek için yapılan bir girişimdi. Ama kısa vadede bunun başardılar ama orta ve uzun vadede aleyhlerinde olduğu ortada olduğunu düşünüyorum." dedi.