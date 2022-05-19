19 Mayıs’ın önemi ne? Atatürk neden kurtuluş için Samsun’u seçti?
Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı. Tam 103 yıl önce bugün Atatürk Kurtuluş Savaşı’nın ateşini yaktı. Zafer sonrası bugünü de, ülkeyi de, Türk gençlerine bıraktı. Peki Atatürk hangi şartlar altında Samsun’a çıktı? 19 Mayıs öncesi ve sonrası neler yaşandı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Seyfi Yıldırım değerlendirdi.
Prof. Dr. Seyfi Yıldırım'ın öne çıkan sözleri:
"Osmanlı'nın yaşadığı en zorlu yüzyıl 19. yüzyıl oldu. Dünyada emperyalizm büyük bir dev haline dönüşmüş makine yani motor sayesinde dehşetli ve öldürücü bir güç haline dönüştü. İşte bunun etkisini de Osmanlı en derinden hissetti.
Bir taraftan silahlarıyla bir taraftan makinalarıyla ürettikleri mallarla Osmanlı ekonomisini yok etme derecesine getirdiler. Kapitülasyonlar ile Osmanlı'nın da bütün can damarları tıkanmış durumdaydı. Ekonominin iyi olmadığı bir dönemde memleketi ayakta tutabilmek zor. Osmanlı emperyalizmin iştigal ettiği ana konularında biri haline geldi.
Osmanlıyı parçalamak için bütün yüzyıl boyunca planlar üretildi. Osmanlı toprakları bu ülkelerin ele geçirmek istedikleri noktalar haline geldi. Yaşanan gelişmeler ve Büyük Almanya'nın çatışmalara dahil olmasıyla Osmanlı 1. Dünya Savaşı'na girmek zorunda kalmıştır.
Almanya'nın savaşta yenik düşmesi sonrası barış anlaşmaları yapılırken Osmanlı ile yapılacak hesapların ertelenmesi ve barış anlaşmalarının geriye atılması Anadolu'nun sinesinden bir milli mücadelenin doğmasına sebep oldu.
Paris'te yaşananlardan sonra devlet aklı devreye girmiştir. Mustafa Kemal Paşa'nın Anadolu'ya sevk edilmesi ve bütün çalışmaların yapılması, daha önceden Kazım Karabekir Paşa'nın, Ali Fuat Paşa'nın çeşitli stratejik noktalara tayin edilmeleri asla tesadüf değildir. Mustafa Kemal, Anadolu'ya gitmeden önce altyapı oluşturulmuştur.
Bandırma'ya binmek ve böyle bir yolu göze almak ölümü göze almak demektir. Bu yolculuğa çıkarken maalesef kendi ülkemizde İngiltere'nin onayı almak zorunda kalıyoruz. O dönem İstanbul'a giren çıkan her gemi şüphe ile durduruluyordu. Burada Yunanlar da Türklerin atacağı her adımı dikkatle izliyor."
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