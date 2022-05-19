19 Mayıs’ın önemi ne? Atatürk neden kurtuluş için Samsun’u seçti?

Bandırma'ya binmek ve böyle bir yolu göze almak ölümü göze almak demektir. Bu yolculuğa çıkarken maalesef kendi ülkemizde İngiltere'nin onayı almak zorunda kalıyoruz. O dönem İstanbul'a giren çıkan her gemi şüphe ile durduruluyordu. Burada Yunanlar da Türklerin atacağı her adımı dikkatle izliyor."

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