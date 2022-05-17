Rusya’da yeni dönem: Mc Donalds yerine Türk döneri | A Haber özel

Rusya'da dönercilik yapan Ender Çaçan, "Yaptırımlar sonucunda McDonald's'ın kapanmasından dolayı işlerde artış var. Biz bundan memnunuz. Hem ülkemizi tanıtıyoruz hem de dönerimizin reklamını yapıyoruz." dedi.

A Haber'e konuşan bir Rus vatandaşı kadın "Ben hayatımda ilk kez dönerle Türkiye'de tanışmıştım. Moskova'da da arkadaşlarıma hep birlikte döner yemeği tavsiye ediyorum. Çünkü dönerin hazırlanmasında taze et ve sebzeler kullanılıyor. Oldukça sağlıklı bir yemeyecek. McDonald's gibi zararlı fast food restoranlarının kapanmış olmasına kesinlikle üzülmedim. Hatta iyi oldu diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Moskova'da bulunan bir Türk müşteri ise, "Türkiye'deki lezzetiyle aynı. Ben de memnunum ve yiyorum. Daha çok açılmasını isterim Türk mutfağı, Türk döneri." dedi.