Önder Aksakal’dan “6’lı masa” eleştirisi: Sonuç çıkmaz!
ÖZEL HABER A Haber
Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal güncel siyasi gelişmelerle ilgili A Haber'in sorularını yanıtladı. CHP'nin lokomotofi olduğu ''6'lı masa''dan sonuç çıkmayacağını dile getiren Aksakal, DSP, Türkiye Değişim Partisi ve Gelecek Partisi'nin ayrı bir ittifak kurabileceğini de ilk kez açıkladı.
''6'lı masa''yı bu sözlerle hedef aldı. İttifak ortakları arasındaki görüş ayrılıklarını hatırlatarak, masadan sonuç çıkamayacağını dile getirdi.
Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal A Haber'in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
Mevcut ittifakların dışındaki partilerin yeni bir ittifak kurabileceğini ilk kez açıkladı. Görüşmelerin başladığını söyledi.
"HER KAFADAN BİR SES ÇIKIYOR"
Aksakal, "Her genel başkandan ayı düşünceler ortaya konulursa bu iş nereye varır düşüncesi bunun ortaya konulması. Bizim de bu altılı masa hadisesinden umulan faydanın sağlanamayacağı ve bir sonuç elde edilemeyeceği görüşünü perçinlemiş oluyor." ifadelerini kullandı.
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