Önder Aksakal’dan “6’lı masa” eleştirisi: Sonuç çıkmaz!

"HER KAFADAN BİR SES ÇIKIYOR"

Aksakal, "Her genel başkandan ayı düşünceler ortaya konulursa bu iş nereye varır düşüncesi bunun ortaya konulması. Bizim de bu altılı masa hadisesinden umulan faydanın sağlanamayacağı ve bir sonuç elde edilemeyeceği görüşünü perçinlemiş oluyor." ifadelerini kullandı.