16 Mayıs 2022, Pazartesi
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Yeni haftada altının seyri ne olacak? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç para?
Altın piyasası son dönemde aşağı yönlü bir seyir izliyor. Gram altın da hareketli günler yaşanırken yatırımcılar ‘fiyatlar düşecek mi, yükselecek mi?’ diye merak ediyor. Yeni haftada altının seyri ne olacak? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç para? Altın almalı mı satmalı mı? Gelişmeleri A Haber muhabiri Mehmet Karataş’ın konuğu olan altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş değerlendirdi.