İstanbul çevresindeki arsalara talep patlaması! Yeni yatırım aracı olarak rağbet görüyor

İnsanlar burada hobi bahçeleri yapıyor ve sabahları kendi yetiştirdiği organik ürünleri yiyor ve yaşamlarını sürdürüyor. Çatalca'da bu faktörlerden dolayı çok ciddi bir talep var. Biz burada taleplere yetişemiyoruz ama burada önemli olan doğru yerleri bulup almak."

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