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İstanbul çevresindeki arsalara talep patlaması! Yeni yatırım aracı olarak rağbet görüyor

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 12.05.2022 Güncelleme Tarihi: 12.05.2022
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İstanbul çevresindeki arsalara talep patlaması! Yeni yatırım aracı olarak rağbet görüyor

İstanbul'un çevresindeki arsalara talep yüzde 50-60'lara kadar yükseldi. Peki bu talebin nedeni ne? Vatandaşlar, en çok hangi noktaları tercih ediyor? Gelişmeleri A Haber muhabiri Kübra Kılıç’ın konuğu olan gayrimenkul değerleme uzmanı Burak Susuz değerlendirdi.

Konut fiyatlarının yükselmesiyle arsalara olan taleplerde yükselme yaşandı. Özellikle İstanbul'un yakın çevresindeki arsalara talep yoğun oldu. Peki bunun sebebi ne? Gayrimenkul değerleme uzmanı Burak Susuz şunları söyledi:

"İnşaat maliyetlerinin yükselmesinden dolayı konut fiyatları yükseldi. Bu da ufak yatırımcı müşterilerimizi tamamen arsaya yönlendirdi. Bugün İstanbul'a yakın mesafede Çatalca'da Arnavutköy bantlarında ciddi fiyat artışları var.

Fiyat artışlarına paralel olarak da yüzde 60'a kadar talep var. Şu anda Arnavutköy ve Çatalca bölgelerinde sattığımız yerleri tekrar yerine koyamıyoruz. Şu an arsayı alan kazanıyor. Şu anda ufak yatırımlarla büyük paralar kazanma şansı var.

Şu anda Çatalca'da 250 ve 500 metrekare yerler 120 bin TL'den başlar ve 250 bin TL'ye kadar alım fırsatı var. İçerisinde ev olan 500 metrekare yerler 1 milyon TL'nin üzerinde satış yapıyor. Müstakil ve bahçeli evler var. İnsanlar buraya hafta sonları gelerek kafalarını dinliyorlar.

İnsanlar burada hobi bahçeleri yapıyor ve sabahları kendi yetiştirdiği organik ürünleri yiyor ve yaşamlarını sürdürüyor. Çatalca'da bu faktörlerden dolayı çok ciddi bir talep var. Biz burada taleplere yetişemiyoruz ama burada önemli olan doğru yerleri bulup almak."

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