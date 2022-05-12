İstanbul çevresindeki arsalara talep patlaması! Yeni yatırım aracı olarak rağbet görüyor
İstanbul'un çevresindeki arsalara talep yüzde 50-60'lara kadar yükseldi. Peki bu talebin nedeni ne? Vatandaşlar, en çok hangi noktaları tercih ediyor? Gelişmeleri A Haber muhabiri Kübra Kılıç’ın konuğu olan gayrimenkul değerleme uzmanı Burak Susuz değerlendirdi.
"İnşaat maliyetlerinin yükselmesinden dolayı konut fiyatları yükseldi. Bu da ufak yatırımcı müşterilerimizi tamamen arsaya yönlendirdi. Bugün İstanbul'a yakın mesafede Çatalca'da Arnavutköy bantlarında ciddi fiyat artışları var.
Fiyat artışlarına paralel olarak da yüzde 60'a kadar talep var. Şu anda Arnavutköy ve Çatalca bölgelerinde sattığımız yerleri tekrar yerine koyamıyoruz. Şu an arsayı alan kazanıyor. Şu anda ufak yatırımlarla büyük paralar kazanma şansı var.
Şu anda Çatalca'da 250 ve 500 metrekare yerler 120 bin TL'den başlar ve 250 bin TL'ye kadar alım fırsatı var. İçerisinde ev olan 500 metrekare yerler 1 milyon TL'nin üzerinde satış yapıyor. Müstakil ve bahçeli evler var. İnsanlar buraya hafta sonları gelerek kafalarını dinliyorlar.
İnsanlar burada hobi bahçeleri yapıyor ve sabahları kendi yetiştirdiği organik ürünleri yiyor ve yaşamlarını sürdürüyor. Çatalca'da bu faktörlerden dolayı çok ciddi bir talep var. Biz burada taleplere yetişemiyoruz ama burada önemli olan doğru yerleri bulup almak."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Mehmet Ali Erbil sunucu Melike Öcalan'a ne dedi? Melike Öcalan kimdir, kaç yaşında, evli mi? İşte oynadığı diziler...
- Kaşıkçı Elması kayıp iddiası son dakika: Kaşıkçı Elması çalındı mı, kayıp mı oldu? Kaşıkçı Elması nerede, değeri nedir?
- Kripto para borsası çöktü mü? Bitcoin ve kripto paralar neden düşüyor, ne zaman yükselecek? Coin piyasasında son durum
- Valiler Kararnamesi 2022 son dakika: Görevden alınan ve görev yeri değişen valiler kimler? İşte yeni atanan valiler
- BİLSEM sonuçları açıklandı mı? 2022 BİLSEM yetenek alanlarına göre değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Gelgit ve rüzgara dayanamadı! 381 bin dolarlık ev okyanusa düştü
- Yıllar sonra arşivden çıktı! 100 yıl önce Türkiye! İşte il il eski fotoğraflar
- Son dakika açıklandı! 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge son durum nedir? 3. toplantı ne zaman?
- BİLSEM sonuçları ne oldu? 2022 BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB BİLSEM bireysel değerlendirme sınavı...
- Bursluluk sınavı başvuru ne zaman bitiyor? 2022 İOKBS bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? MEB takvimi...
- LUNA coin yükselecek mi, düşecek mi? Terra LUNA coine ne oldu, neden düşüyor? 119 dolardan 0,69 dolara geriledi
- 11 Mayıs dolar yorumları: Dolar düşecek mi, yükselecek mi? 2022 güncel dolar kuru ne kadar, kaç TL oldu?