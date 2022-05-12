Ek zam için 3 formül masada! Ek zam nasıl olacak? 2022 Temmuz zammı ne kadar olacak?
3 milyon emekli ile 4 milyon memur için yılın ikinci zammı Temmuz ayında yapılacak. Ocak ayında ilk artış yapılan maaşlara bu kez yine enflasyon oranına göre zam gerçekleşecek. 2022 temmuz zam oranıyla ilgili ipuçları gelmeye davam ederken, ek artış da gündemdeki yerini koruyor. 4 Temmuz'da açıklanacak haziran ayı enflasyonu ile birlikte 6 aylık oran ortaya çıkmış olacak. 6 aylık enflasyon SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin enflasyon artışını belirlerken memur ve memur emeklilerinin de toplu sözleşme zammı haricinde alacakları enflasyon farkını belirleyecek. Aynı zamanda ek zam yapılacak. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.
Faruk Erdem'in öne çıkan ifadeleri:
"Temmuz ayında bir zam yapılacak. Emeklilere ve memurlara enflasyona göre bir zam gelecek. Emekliler bunu alırken memurlar da toplu sözleşme artı enflasyon farkını alıyorlar. 4 aylık enflasyonu konuştuk yüzde burada rakamlar ortaya çıktı.
Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'in 'sosyal refah artışı olacak' açıklaması var. Yani enflasyon farkının yanı sıra bir artış daha olacak. Tabi bu artış 6 aylık enflasyon belli olduktan sonra bu düzenleme ortaya çıkacak. Bunun yanında bir taban maaş artışı olacak öyle görünüyor.
2 bin 500 TL olan emekli maaşının yükseltilmesi söz konusu. En düşük emekli maaşının 4 bin TL'yi bulabileceği de söylenebilir. Dolayısıyla emeklinin taban maaşı 3 bin 500 TL ile 4 bin TL arasında bir rakama gelecek. Temmuz ayı için bu rakamı bekliyoruz.
Memurlar için toplu sözleşmede yüzde 7'nin üzerinde bir artış olabilir. Emeklilere de seyyanen bir artış olabilir. 6 aylık enflasyon açıklandıktan sonra yapılacak değerlendirme ile ortaya rakamlar çıkacak."
* Ek zam için üç formül masada
* Taban maaş artışı, toplu sözleşme oranı artışı ve seyyanen artış
* Taban maaş maliyet hesabına göre 3500-4000 TL olacak
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