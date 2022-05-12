Ek zam için 3 formül masada! Ek zam nasıl olacak? 2022 Temmuz zammı ne kadar olacak?

2 bin 500 TL olan emekli maaşının yükseltilmesi söz konusu. En düşük emekli maaşının 4 bin TL'yi bulabileceği de söylenebilir. Dolayısıyla emeklinin taban maaşı 3 bin 500 TL ile 4 bin TL arasında bir rakama gelecek. Temmuz ayı için bu rakamı bekliyoruz.