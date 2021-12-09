Eski CHP’li Yılmaz Ateş, A Haber’de açıkladı! CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Abdullah Gül mü olacak?

"ABDULLAH GÜL ADAY OLSA BİLE CHP'LİLERDEN İLGİ GÖRMEZ"

Abdullah Gül'ün Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olacağı yönündeki iddialar hakkında konuşan Yılmaz Ateş, "Sayın Gül ile benim herhangi bir sorunum yok. CHP adayının kim olacağı konusunda karar vermek için önce 2014 ve 2018 adaylıklarının nasıl şekillendiğinin, düğüm noktalarını çözmemiz lazım ya da o kişinin açıklaması lazım. Sayın Gül bunu yalanlamadı.

O nedenle Sayın Gül veya benzeri bir aday CHP'nin bugünkü yönetimi tarafından belki aday gösterilebilir ama CHP'lilerden ilgi göreceğini zannetmiyorum." dedi.