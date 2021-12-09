Eski CHP'li Yılmaz Ateş, A Haber'de açıkladı! CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Abdullah Gül mü olacak?
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? sorusu kamuoyunun merak ettiği konulardan birisi. A Haber'de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına konuk olan eski CHP'li Yılmaz Ateş, önemli ifadeler kullandı. Ateş, Millet İttifakı'nın adayı Abdullah Gül mü olacak? sorusu üzerine, “CHP’nin adayı Abdullah Gül mü?” sorusuna yanıt veren Yılmaz Ateş, “Sayın Gül veya benzeri bir aday CHP’nin bugünkü yönetimi tarafından belki aday gösterilebilir ama CHP’lilerden ilgi göreceğini zannetmiyorum.” dedi.
CHP Eski Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, A Haber'de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.
"TAMAMEN DOSTLUK İLİŞKİSİ İÇERİSİNDE OLAN BİR ZİYARET"
Deniz Baykal'a gerçekleştirdiği ziyaret hakkında konuşan Yılmaz Ateş, "Ben 10-15 günde bir Sayın Baykal'ı ziyaret ediyorum. Kendisinden feyiz alıyorum. Türkiye'yi nasıl görüyor? Deneyimleri var. Müthiş tahlilleri var. Türkiye'yi, Orta Doğu'yu ve dünyayı iyi takip ediyor. Sayın Kesici de zaman zaman ziyaret eder. Ama orada kesinlikle 'Cumhurbaşkanı adayıyım' demedi Sayın Kesici… Öyle bir talebi olmadı. Tamamen bir dostluk ilişkisi içerisinde olan bir ziyaret." ifadelerini kullandı.
"ABDULLAH GÜL ADAY OLSA BİLE CHP'LİLERDEN İLGİ GÖRMEZ"
Abdullah Gül'ün Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olacağı yönündeki iddialar hakkında konuşan Yılmaz Ateş, "Sayın Gül ile benim herhangi bir sorunum yok. CHP adayının kim olacağı konusunda karar vermek için önce 2014 ve 2018 adaylıklarının nasıl şekillendiğinin, düğüm noktalarını çözmemiz lazım ya da o kişinin açıklaması lazım. Sayın Gül bunu yalanlamadı.
O nedenle Sayın Gül veya benzeri bir aday CHP'nin bugünkü yönetimi tarafından belki aday gösterilebilir ama CHP'lilerden ilgi göreceğini zannetmiyorum." dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- KYK burs sonuçları sorgulama ekranı: KYK burs sonuçları açıklandı mı? 2021 KYK burs sonuçları duyuruldu mu?
- İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul'da bu hafta kar yağışı var mı, yok mu? Meteoroloji Genel Müdürlüğü...
- Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı?
- Emekli promosyon miktarları değişti! 2021 emekli promosyon ödemeleri ne zaman yatacak? İşte Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank...
- Bayern Münih Barcelona maçı hangi kanalda, ne zaman? Şampiyonlar Ligi Bayern Münih Barcelona saat kaçta?
- 2.500 TL ek gelir müjdesi geldi! Vergi dairelerine başvurmak yeterli! 31 Mart 2022 tarihine kadar...
- Öğretmenlik Meslek Kanunu ne zaman çıkacak? Öğretmenlik Meslek Kanunu nedir, ne anlama geliyor?
- Memur ek zamla bayram edecek! 2022 Memur zammı ile maaşlar ne kadar, kaç TL oldu? Zamlı maaş hesaplama yöntemi...
- Kuraklık desteği ödemeleri ne zaman yatacak? Aralık ayı kuraklık destek ödemesi ayın kaçında yatacak? Başkan Erdoğan müjdeyi verdi...
- Kabine Toplantısı son dakika: Yasaklar yeniden geri gelecek mi? 8 Aralık Kabine Toplantısı kararları...
- Aralık ayın enflasyon rakamları açıklandı mı, ne zaman belli olur? Aralık ayı TEFE - TÜFE rakamları ayın kaçında açıklanır?
- 8 Aralık evde bakım maaşı yattı mı? 2021 Aralık ayı evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Güncel liste...