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Tarladan marketlere fiyat uçurumunun nedeni ne? Fiyatlamada makası kim açıyor? Üretici de tüketici de sıkıntı yaşıyor...

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 02.05.2022 Güncelleme Tarihi: 02.05.2022
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Tarladan marketlere fiyat uçurumunun nedeni ne? Fiyatlamada makası kim açıyor? Üretici de tüketici de sıkıntı yaşıyor...

A Haber ekranlarında yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına konuk olan TBMM Tarım Komisyonu Başkanı Prof.Dr. Yunus Kılıç marketlerde yaşanan fahiş fiyat artışlarına yönelik değerlendirmelerde bulundu. Kılıç tarladaki ürünün marketlerdeki nasıl kat kat fazla fiyata satıldığını aşamalarıyla anlatırken, konuya ilişkin yeni yasanın hazırlandığını ifade etti. Peki marketlerdeki fiyat pahalılığının sebebi ne? İşte detaylar...

TBMM Tarım Komisyonu Başkanı Prof.Dr. Yunus Kılıç A Haber ekranlarında yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında marketlerdeki fahiş fiyat artışlarına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

VURGUNU ARACILAR YAPIYOR DEDİLER

Eskiden zincir marketlerin direkt olarak üreticiden ürün alma şansı yoktu. Burada esas vurgunu aracılar yapıyor diye onları suçladılar. Buna toplumu ve siyaseti inandırdılar.

AK PARTİ İYİ NİYETLE YAKLAŞTI

AK Parti iyi bir şey yaptı. Aracıları azaltıp üreticilerden direkt almalarını sağladık ve burada iyi niyet vardı. Ama burada zincir marketler aracıları devre dışına çıkarttı.

ZİNCİR MARKETLER KENDİLERİNE GÖRE FATURALANDIRMA YAPIYOR

Türkiye'de hallere girmesi gereken 60 milyon ton ürünün sadece 20 milyon tonu hallere gidiyor. Geri kalan miktarı zincir marketler alıyor ve kafalarına göre fiyat belirliyor. Kendilerine göre faturalandırma yaptılar.

SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

Hallerde aracılar olsa bu durum böyle olmazdı. Zincir marketler tarlalara elemanlarını gönderiyor. Kilosuna iki lira veriyor bir ürünün. Ama ürünün maliyeti zaten 2 lira. İşine gelirse diyorlar çiftçiye. Çiftçi de elinde kalmaması adına toptan veriyor zincir marketlere.

FATURALARDA İŞLER KARIŞIYOR

Sonrasında kalan az miktardaki ürün de hallere gidiyor. Örneğin o 2 liralık ürünler halde 10 liradan satılmaya başlıyor. Sonra zincir marketler çiftçiden aldığı 2 liralık ürünü 10 lira fatura etmesini istiyor.

YENİ HAL YASASI HAZIRLIĞI

Zincir marketler şu an kanundan yararlanıyorlar. Burada yeni hal yasası devreye girecek ve bu işler son bulacak.

Tarladan marketlere fiyat uçurumunun nedeni ne? TARLADAN MARKETLERE FİYAT UÇURUMUNUN NEDENİ NE?

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