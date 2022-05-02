Tarladan marketlere fiyat uçurumunun nedeni ne? Fiyatlamada makası kim açıyor? Üretici de tüketici de sıkıntı yaşıyor...
A Haber ekranlarında yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına konuk olan TBMM Tarım Komisyonu Başkanı Prof.Dr. Yunus Kılıç marketlerde yaşanan fahiş fiyat artışlarına yönelik değerlendirmelerde bulundu. Kılıç tarladaki ürünün marketlerdeki nasıl kat kat fazla fiyata satıldığını aşamalarıyla anlatırken, konuya ilişkin yeni yasanın hazırlandığını ifade etti. Peki marketlerdeki fiyat pahalılığının sebebi ne? İşte detaylar...
TBMM Tarım Komisyonu Başkanı Prof.Dr. Yunus Kılıç A Haber ekranlarında yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında marketlerdeki fahiş fiyat artışlarına yönelik değerlendirmelerde bulundu.
VURGUNU ARACILAR YAPIYOR DEDİLER
Eskiden zincir marketlerin direkt olarak üreticiden ürün alma şansı yoktu. Burada esas vurgunu aracılar yapıyor diye onları suçladılar. Buna toplumu ve siyaseti inandırdılar.
AK PARTİ İYİ NİYETLE YAKLAŞTI
AK Parti iyi bir şey yaptı. Aracıları azaltıp üreticilerden direkt almalarını sağladık ve burada iyi niyet vardı. Ama burada zincir marketler aracıları devre dışına çıkarttı.
ZİNCİR MARKETLER KENDİLERİNE GÖRE FATURALANDIRMA YAPIYOR
Türkiye'de hallere girmesi gereken 60 milyon ton ürünün sadece 20 milyon tonu hallere gidiyor. Geri kalan miktarı zincir marketler alıyor ve kafalarına göre fiyat belirliyor. Kendilerine göre faturalandırma yaptılar.
SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?
Hallerde aracılar olsa bu durum böyle olmazdı. Zincir marketler tarlalara elemanlarını gönderiyor. Kilosuna iki lira veriyor bir ürünün. Ama ürünün maliyeti zaten 2 lira. İşine gelirse diyorlar çiftçiye. Çiftçi de elinde kalmaması adına toptan veriyor zincir marketlere.
FATURALARDA İŞLER KARIŞIYOR
Sonrasında kalan az miktardaki ürün de hallere gidiyor. Örneğin o 2 liralık ürünler halde 10 liradan satılmaya başlıyor. Sonra zincir marketler çiftçiden aldığı 2 liralık ürünü 10 lira fatura etmesini istiyor.
YENİ HAL YASASI HAZIRLIĞI
Zincir marketler şu an kanundan yararlanıyorlar. Burada yeni hal yasası devreye girecek ve bu işler son bulacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Survivor 4. dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 2 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Eleme adayları...
- 25 yıl evli kalana emeklilik! Çalışmadan emekli olmak için 3 şart var! 18 yaşını doldurmak yetiyor! İşte başvuru şartları...
- Nisan ayı enflasyon oranı açıklandı mı? Merkez Bankası TEFE-TÜFE enflasyon beklentisi belli oldu mu? TUİK enflasyon rakamları...
- Vergi indirimi emekliliğe etki ediyor! 5.000 yerine 3.600 günle emekli oluyorsunuz! EYT için mucize rakamlar ile 2.500 TL zam...
- Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam var mı, yok mu? Alparslan Büyük Selçuklu neden yok, final mi yaptı?
- Hakim dizisi bu akşam var mı, yok mu? Hakim neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 2 Mayıs ATV yayın akışı...
- Üç Kuruş bugün var mı, yok mu? Üç Kuruş neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Show TV yayın akışı...
- Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Green Card sonuç listesi duyuruldu mu?
- Nöbetçi eczane sorgulama: 2-3-4 Mayıs İstanbul, Ankara, İzmir ve il il nöbetçi eczane listesi için tıklayın
- Hakim bu akşam var mı, neden yok? Hakim 5. yeni bölüm ne zaman? ATV Hakim 5. bölüm fragmanı izle!
- Bekçilik harcı nasıl yatırılır? 2022 1. dönem bekçi sınav ücreti ne kadar, kaç TL? EGM PA başvuru ücreti nereye yatırılacak?
- Nisan enflasyon ne zaman açıklanacak? TÜİK 2022 Nisan ayı enflasyon oranı ne zaman belli olacak?