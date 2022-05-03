Türkiye Suriye'ye yeni bir operasyon yapar mı? Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı açıkladı
A Haber’e yayınlanan Memleket Meselesi’ne konuşan Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, Suriye’ye harekatın her an gündemde ve masada olduğunu bildirdi. Bu bağlamda Rusya-Esad dengesine değinen Pazarcı, ortada karmaşık bir durumun olduğunu bildirdi.
Başkan Erdoğan, bugün İdlib'de briket evler açılış törenine video konferansla katıldı. Başkan Erdoğan, burada yaptığı açıklamada Suriyeli sığınmacıların geri dönüşü için gerekli zeminin hazırlandığını söyledi.
Buna göre Azez, Cerablus, El Bab, Tel Abyad başta olmak üzere 13 ayrı bölgede kurulacak briket evlerle 1 milyon Suriyeli geri dönecek.
Diğer yandan Türkiye, terör örgütlerinin bölgeden bertarafı için tampon bölge istediğini her seferinde uluslararası platformlarda dile getirdi.
Peki, ABD destekli terör örgütü PKK-YPG'nin haritadan silinmesi için Türkiye daha önce olduğu gibi yeni operasyonlar yapacak mı?
Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, bu önemli soruya A Haber'de yanıt verdi.
"BÖYLE BİR ŞEYİN OLMAYACAĞINI DÜŞÜNMEK BENCE YANLIŞ"
Emin Pazarcı şu tespitlerde bulundu;
Zaten Türkiye başından bunun yeterli olmadığını söylüyor. Yani orada bir takım başka bölgelerden de Türkiye'ye yönelik tehdit devam ediyor. Zaman zaman ciddi çatışmalar yaşanıyor. Askerlerimiz şehit oluyor. Operasyon her an gündemdedir ve her an masadadır. Ve Türkiye gerektiği zaman bu harekâtı da yapar. Bu açıdan bunu ihmal etmemek lazım. Böyle bir şeyin olmayacağını düşünmek bence yanlış. Bu bir köşede duruyor.
"TÜRKİYE GEREKTİĞİ ZAMAN GEREKENİ YAPACAKTIR"
Tabi dengeler de var. Ukrayna'da Rusya'nın Ukrayna ile çatışması var. O bölgede Rusya'nın Suriye'de Esad üzerindeki sözü ve ağırlığı, ABD'nin tutumu ve bu bölgedeki değişmelerin Türkiye'ye ile Batı'nın ilişkilerini etkileyebileceği gibi o kadar karmaşık yumak ki bu bunu şimdi öyle olur böyle olur diye değerlendirmek mümkün değil. Ancak gerektiği zaman gerekeni yapacaktır. Nitekim oralara büyük harekatlar yapıldı ve ortaya böyle bir tablo ortaya çıktı.
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