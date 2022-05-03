Türkiye Suriye’ye yeni bir operasyon yapar mı? Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı açıkladı

"BÖYLE BİR ŞEYİN OLMAYACAĞINI DÜŞÜNMEK BENCE YANLIŞ"

Emin Pazarcı şu tespitlerde bulundu;

Zaten Türkiye başından bunun yeterli olmadığını söylüyor. Yani orada bir takım başka bölgelerden de Türkiye'ye yönelik tehdit devam ediyor. Zaman zaman ciddi çatışmalar yaşanıyor. Askerlerimiz şehit oluyor. Operasyon her an gündemdedir ve her an masadadır. Ve Türkiye gerektiği zaman bu harekâtı da yapar. Bu açıdan bunu ihmal etmemek lazım. Böyle bir şeyin olmayacağını düşünmek bence yanlış. Bu bir köşede duruyor.

"TÜRKİYE GEREKTİĞİ ZAMAN GEREKENİ YAPACAKTIR"

Tabi dengeler de var. Ukrayna'da Rusya'nın Ukrayna ile çatışması var. O bölgede Rusya'nın Suriye'de Esad üzerindeki sözü ve ağırlığı, ABD'nin tutumu ve bu bölgedeki değişmelerin Türkiye'ye ile Batı'nın ilişkilerini etkileyebileceği gibi o kadar karmaşık yumak ki bu bunu şimdi öyle olur böyle olur diye değerlendirmek mümkün değil. Ancak gerektiği zaman gerekeni yapacaktır. Nitekim oralara büyük harekatlar yapıldı ve ortaya böyle bir tablo ortaya çıktı.