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Eren Bülbül'süz geçen 9.bayram! Anne Ayşe Bülbül'den A Haber'e özel açıklamalar! Ekrem İmamoğlu'nun paylaşımına tepki...

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 02.05.2022 Güncelleme Tarihi: 02.05.2022
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Eren Bülbül’süz geçen 9.bayram! Anne Ayşe Bülbül’den A Haber’e özel açıklamalar! Ekrem İmamoğlu’nun paylaşımına tepki...

Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarınca şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül, Eren'siz geçen 9.bayramda A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Bülbül "Diğer evlatlarım geliyor ama Eren'im olmadığı için içimde büyük bir burukluk var. Eren'in kokusuna hasret kaldım." ifadelerini kullanırken şampiyon olan Trabzonspor'a da çağrıda bulundu. Ayşe Bülbül "Trabzonspor'umuz kupayı alınca benim evladıma getirmesini rica ediyorum." dedi. şehit Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Trabzonspor'un şampiyonluğu kutladığı paylaşımda Eren yerine filmde Eren Bülbül'ü canlandıran oyuncunun fotoğrafını paylaşmasına da tepki gösterdi.

Şehit Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül Eren'siz geçen 9.bayramda A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.

ERENSİZ DOKUZUNCU BAYRAM

Eren'in olmadığı dokuzuncu bayram. Bana dokuz bin bayram gibi geliyor. Diğer evlatlarım geliyor ama Eren'im olmadığı için içimde büyük bir burukluk var. Eren'in kokusuna hasret kaldım. O aklıma gelince diyecek söz bulamıyorum.

TRABZONSPOR'A ÇAĞRI

Eren Trabzonspor'u çok seviyordu. Trabzonspor'umuz kupayı alınca benim evladıma getirmesini rica ediyorum. Benim evladım yattığı yerde onlarla gurur duyar. İnşallah kupayı getirirlerse Eren de ben de çok mutlu olurum.

İMAMOĞLU'NUN PAYLAŞIMINA TEPKİ

Madem ki benim evladımın şehit edilişine üzüldüler benim evladımın neden kendi resmini neden paylaşmadı? Demek ki benim evladıma üzülmedi ki onun kendi resmini paylamadı.

İMAMOĞLU NE YAPMIŞTI?

Trabzonspor'un Süper Lig'de şampiyon olması sonrası İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medyadan bir tebrik mesajı yayımladı. Ancak İmamoğlu'nun Trabzonspor paylaşımı kısa sürede büyük tepkiye neden oldu. .

İmamoğlu, Şehit Eren Bülbül'ün fotoğrafı yerine, 'Kesişme: İyi ki Varsın Eren' filminin oyuncusunun görselini paylaştı. Paylaşım sonrası bu görsel sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

BÜLBÜL VE GEDİK'İN KANI YERDE KALMADI

Giresun'un Güce ilçesi kırsalında 31 Mayıs 2018'de gerçekleştirilen operasyonda, gri kategorideki "Soreş" kod adlı Barış Coşkun ve "Berhudan" kod adlı Bedrettin Çeliker etkisiz hale getirilmişti. Bu teröristlerin Eren Bülbül ve astsubay Ferhat Gedik'in şehit edildiği saldırıyı gerçekleştiren grupta yer aldıkları belirlenmişti.

Hain saldırının faili "Zeynel" kod adlı terörist Mehmet Yakışır ise güvenlik güçlerince 15 Temmuz 2018'de Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda ölü ele geçirilmişti. İçişleri Bakanlığının "Terörden Arananlar Listesi"nde kırmızı kategoride yer alan Yakışır'ın PKK'nın sözde Karadeniz bölge sorumlusu olduğu bildirilmişti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Eren Bülbül, şimdi rahat rahat ismini anabiliriz. O kalleşler cehennemde, sen cennettesin. Kahraman jandarmamızı kutluyorum. PKK'nın sözde Karadeniz bölge sorumlusu 'Zeynel' kod adlı (kırmızı liste) Mehmet Yakışır ve 'Rodi' kod adlı Levent Dayan öldürüldü." ifadelerini kullanmıştı.

Eren Bülbül’süz geçen 9.bayram! Anne Ayşe Bülbül’den A Haber’e özel açıklamalar EREN BÜLBÜL'SÜZ GEÇEN 9.BAYRAM! ANNE AYŞE BÜLBÜL'DEN A HABER'E ÖZEL AÇIKLAMALAR

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