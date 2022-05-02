Eren Bülbül’süz geçen 9.bayram! Anne Ayşe Bülbül’den A Haber’e özel açıklamalar! Ekrem İmamoğlu’nun paylaşımına tepki...

ERENSİZ DOKUZUNCU BAYRAM

Eren'in olmadığı dokuzuncu bayram. Bana dokuz bin bayram gibi geliyor. Diğer evlatlarım geliyor ama Eren'im olmadığı için içimde büyük bir burukluk var. Eren'in kokusuna hasret kaldım. O aklıma gelince diyecek söz bulamıyorum.