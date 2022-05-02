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Eren Bülbül'süz geçen 9.bayram! Anne Ayşe Bülbül'den A Haber'e özel açıklamalar

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Giriş: 02.05.2022 20:44
Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarınca şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül, Eren'siz geçen 9.bayramda A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Bülbül "Diğer evlatlarım geliyor ama Eren'im olmadığı için içimde büyük bir burukluk var. Eren'in kokusuna hasret kaldım." ifadelerini kullanırken şampiyon olan Trabzonspor'a da çağrıda bulundu. Ayşe Bülbül "Trabzonspor'umuz kupayı alınca benim evladıma getirmesini rica ediyorum." dedi. şehit Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Trabzonspor'un şampiyonluğu kutladığı paylaşımda Eren yerine filmde Eren Bülbül'ü canlandıran oyuncunun fotoğrafını paylaşmasına da tepki gösterdi.
Eren Bülbül’süz geçen 9.bayram! Anne Ayşe Bülbül’den A Haber’e özel açıklamalar
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