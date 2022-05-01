Bayram kahvaltısı nasıl olmalı? Bayramda ne yemeli ne yememeli? İşte mideyi yormayacak bayram kahvaltısı
Ramazan ayının artık sonuna gelindi. 30 gün süren orucun ardından normale dönen beslenmemizde bazı noktalara dikkat etmemiz gerekiyor. Peki sağlıklı bir bayram kahvaltısında neler olmalı? İşte uzamanından öneriler...
Mübarek Ramazan ayı sona eriyor. Beslenme düzenimiz değişti. İşte bu yüzden uzmanlar bayram sabahında ilk kahvaltıya dikkat çekiyor.
Peki o kahvaltıda neler olmalı? Sağlıklı yaşam uzmanı Dr. Buğra Buyrukçu, kritik önerilerde bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
- Biz bu kahvaltıda mutlaka avokadolu omlet istiyoruz. Avokado hem protein hem yağ dengesi anlamında muhteşem tokluğu artıran besin.
- Krepler en sağlıklı atıştırmalıklar biraz daha farklı hale getirdik hem ıspanaklı hem pazılı krep yaptık.
Bayramın ilk kahvaltısında kızartmalardan uzak durulması onun yerine yeşilliklere ağırlık verilmesi öneriliyor.
- Maydanoz yerine tere gibi kuzu kulağı gibi daha ekşimsi ama gün içinde tokluk hormonu dengeleyen ve tatlının verdiği zararı engelleyen bir yeşillik.
Tatlıya alternatif ise kuru meyveler.
- Çayın yanında kahvaltı masadına otururken kuru meyve atıştıralım ki hem daha fazla yemeyi engellesin hem bizi tok tutsun.
EKMEK VE BÖREK UYARISI
Uzak durulması gerekenler arasında ekmek ve börek de var.
- Ekmeği önermiyorum ama illa ekmeksiz yapamam diyenler için ekşi mayalı ekmek olsun börek tüketmeyelim.
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