Bayram kahvaltısı nasıl olmalı? Bayramda ne yemeli ne yememeli? İşte mideyi yormayacak bayram kahvaltısı

Peki o kahvaltıda neler olmalı? Sağlıklı yaşam uzmanı Dr. Buğra Buyrukçu, kritik önerilerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

- Biz bu kahvaltıda mutlaka avokadolu omlet istiyoruz. Avokado hem protein hem yağ dengesi anlamında muhteşem tokluğu artıran besin.

- Krepler en sağlıklı atıştırmalıklar biraz daha farklı hale getirdik hem ıspanaklı hem pazılı krep yaptık.

Bayramın ilk kahvaltısında kızartmalardan uzak durulması onun yerine yeşilliklere ağırlık verilmesi öneriliyor.