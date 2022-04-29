500 ürüne fiyat sabitleme! İngiltere’de başlayan sistem Türkiye’de uygulanabilir mi? Rekabet Kurulu araştırmalarını sürdürüyor

BİZDE ÇAĞRIYA KİMSE YANIT VERMEDİ

Biz de ise Başkan Erdoğan KDV'nin yüzde 7'lik kısmını indirelim dedi ve zincir marketlerden fedekarlık bekledi. Kimse oralı olmadı ve bazı marketler bu yüzde 7'yi bile yansıtmadı.