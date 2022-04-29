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500 ürüne fiyat sabitleme! İngiltere'de başlayan sistem Türkiye'de uygulanabilir mi? Rekabet Kurulu araştırmalarını sürdürüyor

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 29.04.2022 Güncelleme Tarihi: 30.04.2022
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500 ürüne fiyat sabitleme! İngiltere’de başlayan sistem Türkiye’de uygulanabilir mi? Rekabet Kurulu araştırmalarını sürdürüyor

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, İngiltere'de zincir marketlerin 500 ürüne yönelik aldığı fiyat sabitleme kararını değerlendirdi. Ağaoğlu sistemin Türkiye'de uygulanabilirliğine yönelik de yorumlarda bulundu. Peki Türkiye'deki marketlerde fiyat sabitleme yapılabilir mi? İşte detaylar...

İngiltere'de zincir marketlerin 500 ürüne yönelik aldığı fiyat sabitleme kararını Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu A Haber ekranlarında değerlendirdi.

İNGİLTERE'DEKİ SİSTEM NASIL BAŞLADI?

İngiltere'deki tablo bizdekinin tam tersi. Bizde zincir marketler kötü tavırlar sergiliyor ama İngiltere'de tüketicinin yanında olan bir tavır sergilendi. İngiltere'de bir zincir market 100 ana gıda maddesinde yüzde 13 indirim yaptı. Sonrasında rakibi de aynı şeyi yaptı. Tüketiciye destek oldular böylelikle.

BİZDE ÇAĞRIYA KİMSE YANIT VERMEDİ

Biz de ise Başkan Erdoğan KDV'nin yüzde 7'lik kısmını indirelim dedi ve zincir marketlerden fedekarlık bekledi. Kimse oralı olmadı ve bazı marketler bu yüzde 7'yi bile yansıtmadı.

MARKET SAHİPLERİ VİCDANLI OLMALI

Yüzde 7'yi bazı marketler kendileri aldı. İngiltere'de yapılan adı çok profesyonel. Zincir marketlerinin sahipleri vicdanlı olmalı. Bizdeki zincir marketlerde tık yok.

32'Lİ TUVALET KAĞIDI 120 LİRANIN ALTINDA YOK

İngiltere'de uygulanan olay aslında bizden çıktı. Devlet maliyet farkını karşılamaya hazırdı ama İngiltere sahiplendi. Yüzde 10 KDV indirildi ama 32'li tuvalet kağıdını 120 liradan aşağıda bulamadım. Böyle bir olmamalı, olamaz.

REKABET KURULU ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Rekabet Kurulu çok ciddi çalışma içinde. Zincir marketler umarım temiz çıkarlar ama öyle gözükmüyor. Stokçuluk suçtur ve hapis cezası var. Burada hapis cezası paraya çevrilmemeli. Stokçuluk yapan market belli sürelerde kapatılmalı. Ve o market kapatıldığında da camına bu durum yazılmalı.

500 ürüne fiyat sabitleme! İngiltere’de başlayan sistem Türkiye’de uygulanabilir mi? 500 ÜRÜNE FİYAT SABİTLEME! İNGİLTERE'DE BAŞLAYAN SİSTEM TÜRKİYE'DE UYGULANABİLİR Mİ?

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