500 ürüne fiyat sabitleme! İngiltere'de başlayan sistem Türkiye'de uygulanabilir mi? Rekabet Kurulu araştırmalarını sürdürüyor
Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, İngiltere'de zincir marketlerin 500 ürüne yönelik aldığı fiyat sabitleme kararını değerlendirdi. Ağaoğlu sistemin Türkiye'de uygulanabilirliğine yönelik de yorumlarda bulundu. Peki Türkiye'deki marketlerde fiyat sabitleme yapılabilir mi? İşte detaylar...
İngiltere'de zincir marketlerin 500 ürüne yönelik aldığı fiyat sabitleme kararını Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu A Haber ekranlarında değerlendirdi.
İNGİLTERE'DEKİ SİSTEM NASIL BAŞLADI?
İngiltere'deki tablo bizdekinin tam tersi. Bizde zincir marketler kötü tavırlar sergiliyor ama İngiltere'de tüketicinin yanında olan bir tavır sergilendi. İngiltere'de bir zincir market 100 ana gıda maddesinde yüzde 13 indirim yaptı. Sonrasında rakibi de aynı şeyi yaptı. Tüketiciye destek oldular böylelikle.
BİZDE ÇAĞRIYA KİMSE YANIT VERMEDİ
Biz de ise Başkan Erdoğan KDV'nin yüzde 7'lik kısmını indirelim dedi ve zincir marketlerden fedekarlık bekledi. Kimse oralı olmadı ve bazı marketler bu yüzde 7'yi bile yansıtmadı.
MARKET SAHİPLERİ VİCDANLI OLMALI
Yüzde 7'yi bazı marketler kendileri aldı. İngiltere'de yapılan adı çok profesyonel. Zincir marketlerinin sahipleri vicdanlı olmalı. Bizdeki zincir marketlerde tık yok.
32'Lİ TUVALET KAĞIDI 120 LİRANIN ALTINDA YOK
İngiltere'de uygulanan olay aslında bizden çıktı. Devlet maliyet farkını karşılamaya hazırdı ama İngiltere sahiplendi. Yüzde 10 KDV indirildi ama 32'li tuvalet kağıdını 120 liradan aşağıda bulamadım. Böyle bir olmamalı, olamaz.
REKABET KURULU ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR
Rekabet Kurulu çok ciddi çalışma içinde. Zincir marketler umarım temiz çıkarlar ama öyle gözükmüyor. Stokçuluk suçtur ve hapis cezası var. Burada hapis cezası paraya çevrilmemeli. Stokçuluk yapan market belli sürelerde kapatılmalı. Ve o market kapatıldığında da camına bu durum yazılmalı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- iPhone 14 ne zaman çıkacak? Apple iPhone 14 Türkiye'ye ne zaman gelecek? Ön cam paneli...
- Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 29 Nisan Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?
- Emeklilik için flaş detay! SSK'lı ve Bağ-Kur'lu olsun olmasın emeklilik fırsatı! Elini hiç işe sürmeyen de yararlanacak!
- Metrobüs kazası son dakika: Metrobüs seferleri ne zaman açılacak? Metrobüs seferleri neden durdu?
- İŞKUR 81 İLDE ALIM YAPILIYOR! 4.500 - 5.000 - 6.000 TL maaşla işe başlayacak! 18 - 55 yaş arası başvurabilir! Deneyimli, deneyimsiz...
- MEB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 1.588 sözleşmeli destek personeli alım sonuçları açıklandı mı?
- Ramazan Bayramı namazı ne zaman kılınacak 2022? Bayram namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet ile il il bayram namazı saatleri
- Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 29 Nisan Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? Büyük ödülün sahibi...
- Son dakika bayram tatili uzatıldı mı, açıklama geldi mi? Ramazan Bayram tatili uzatılacak mı? 9 GÜN TATİL...
- Fenerbahçe Gaziantep maçı şifresiz canlı nasıl izlenir? 29 Nisan FB Gaziantep FK maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?
- Evde bakım maaşı erken verilecek mi? 2022 Mayıs ayı evde bakım maaşı bayramdan önce yatacak mı? Son durum...
- Özkan Uğur ne kanseri, hastalığı ne? MFÖ üyesi Özkan Uğur kimdir, kaç yaşında ve nereli? Sağlık durumu nasıl?