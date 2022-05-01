Kemal Kılıçdaroğlu kime "yolumdan çekilin" dedi? CHP Genel Başkanı'nın son seçimi... Mustafa Demir A Haber'de yorumladı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Yolumdan çekilin" çıkışı Millet İttifakı'nda rahatsızlık yaratırken, AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir konuya ilişkin A Haber ekranlarında yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programında açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışının tamamen takım arkadaşlarına olduğunu söyleyen Demir "Bu seçim Kılıçdaroğlu'nun son seçimi" ifadelerini kullandı. Demir ayrıca Meral Akşener'in İYİ Parti'yi neden kurduğunu da yorumladı. İşte detaylar...
AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Yolumdan çekilin" çıkışına yönelik A Haber ekranlarında yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programına özel açıklamalarda bulundu.
"TEPKİSİ TAMAMEN KENDİ ARKADAŞLARINAYDI"
Kılıçdaroğlu'nun bu tepkisi kendi arkadaşlarındaydı. Bu bir iç mücadelenin sonucudur. Kılıçdaroğlu'nun işi gerçekten zor. 6'lı masada herkesin kendi hesabı var.
CHP KENDİ İÇİNDE BÜYÜK SORUNLAR YAŞIYOR
Yüzde 0,5 oy oranı olanın bile yuvarlak masayı sallayabileceği bir ortam var. Bunlar kendi aralarında uzlaşmakta zorlanıyorlar. Kılıçdaroğlu daha kendi partisi içinde büyük sorunlar yaşıyor.
ATATÜRK'ÜN KURDUĞU PARTİ NEREDE?
Kılıçdaroğlu kendi partisi içinde bir kaset operasyonuyla koltuğa geldi. Kesinlikle bir proje genel başkanı. CHP artık Atatürk'ün kurduğu parti olmaktan çıktı.
KILIÇDAROĞLU'NUN SON SEÇİMİ
Kılıçdaroğlu 11 seçim kaybetti ve artık onun son seçimi. Kılıçdaroğlu son seçimini neden başka birine bıraksın? Aday olsa da olmasa da tüm şansını deneyecektir.
AKŞENER MHP'Yİ ELE GEÇİREMEDİ
Kendi partisi içindeki cumhurbaşkanı adaylarına söyledi aslında o sözleri. Meral Akşener MHP Genel Başkanı olsaydı İYİ Parti olmayacaktı. Ama onu geçiremediği için İYİ Parti'yi kurdular. Bunları yuvarlak masaya getiren bir güç var.
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