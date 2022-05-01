Kemal Kılıçdaroğlu kime "yolumdan çekilin" dedi? CHP Genel Başkanı'nın son seçimi... Mustafa Demir A Haber'de yorumladı

AKŞENER MHP'Yİ ELE GEÇİREMEDİ

Kendi partisi içindeki cumhurbaşkanı adaylarına söyledi aslında o sözleri. Meral Akşener MHP Genel Başkanı olsaydı İYİ Parti olmayacaktı. Ama onu geçiremediği için İYİ Parti'yi kurdular. Bunları yuvarlak masaya getiren bir güç var.