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CHP'li Engin Altay baltayı taşa vurdu: Başkan Erdoğan'a Suudi Arabistan eleştirisi yaptı ama...

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 29.04.2022 Güncelleme Tarihi: 29.04.2022
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CHP’li Engin Altay baltayı taşa vurdu: Başkan Erdoğan’a Suudi Arabistan eleştirisi yaptı ama...

Chp Grup Başkanvekili Engin Altay, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sessiz sedasız bir şekilde Suudi Arabistan'a gittiğini ileri sürdü. Ancak, Altay'ın bu iddiasını dile getirdiği saat olan 13.53'te Başkan Erdoğan İstanbul'daydı. Erdoğan, saat 16:37'de İstanbul Havalimanı'nda kameraların karşısında geçti.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay baltayı taşa vurdu. Türkiye Büyük Millet Meclisinde basın toplantısı düzenleyen Altay, saatler tam 13:53'ü gösterdiğinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan'da olduğunu iddia etti. Altay ayrıca ''sessiz sedasız gitti'' diyerek eleştirilerde bulundu.

BAŞI ÖNDE GİTTİ?

Altay "Her yurt dışına giderken havalimanındaki özel bölümde yanına alırdı bakmalarını memurlarını tumtrak açıklamalar yapardı. Ama bu sefer Suudi Arabistan'a sessiz sedasız gitti. Adeta başı önde gitti. Yakışmıyor." ifadelerini kullandı.

Ancak Altay'ın iddia ettiği gibi Başkan Erdoğan o dakikalarda Suudi Arabistan'da değil İstanbul'daydı ve saat 16:37'de havalimanında kameraların karşısına geçti. Başkan Erdoğan'ın yanında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve bakanlar da vardı.

CHP’li Engin Altay baltayı taşa vurdu CHP'Lİ ENGİN ALTAY BALTAYI TAŞA VURDU

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