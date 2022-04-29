CHP’li Engin Altay baltayı taşa vurdu: Başkan Erdoğan’a Suudi Arabistan eleştirisi yaptı ama...

Ancak Altay'ın iddia ettiği gibi Başkan Erdoğan o dakikalarda Suudi Arabistan'da değil İstanbul'daydı ve saat 16:37'de havalimanında kameraların karşısına geçti. Başkan Erdoğan'ın yanında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve bakanlar da vardı.

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