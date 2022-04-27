Havalar ısındı… Fiyatlar düşüşe geçti! Semt pazarlarında fiyatlar nasıl?
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Havaların ısınmasıyla birlikte yaz meyve ve sebzeleri pazar tezgahlarında yerini almaya başladı. Peki fiyatlar nasıl? İşte semt pazarındaki yaz ürünleri ve fiyatları...
Havalar ısındı yaz meyve ve sebzeleri pazar tezgahlarındaki yerini aldı.
Tezgahta rengarenk ürünler yerini alırken fiyatlar geçen haftaya göre düşüşte.
PAZARDA SEBZE MEYVE FİYATLARI
GEÇEN HAFTA BU HAFTA
ÇİLEK 40 TL ÇİLEK 17 TL
BADEM 30 TL BADEM 25 TL
ERİK 100 TL (PAKET) ERİK 35 TL (KG)
SALATALIK 14 TL SALATALIK10 TL
PATLICAN 38 TL PATLICAN 15 TL
KABAK 20 TL KABAK 10 TL'DEN ALICI BULDU
Fiyatların önümüzdeki haftalarda daha da düşmesi bekleniyor.
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