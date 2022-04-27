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Havalar ısındı… Fiyatlar düşüşe geçti! Semt pazarlarında fiyatlar nasıl?

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Giriş Tarihi: 27.04.2022 Güncelleme Tarihi: 27.04.2022
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Havalar ısındı… Fiyatlar düşüşe geçti! Semt pazarlarında fiyatlar nasıl?

Havaların ısınmasıyla birlikte yaz meyve ve sebzeleri pazar tezgahlarında yerini almaya başladı. Peki fiyatlar nasıl? İşte semt pazarındaki yaz ürünleri ve fiyatları...

Havalar ısındı yaz meyve ve sebzeleri pazar tezgahlarındaki yerini aldı.

Tezgahta rengarenk ürünler yerini alırken fiyatlar geçen haftaya göre düşüşte.

PAZARDA SEBZE MEYVE FİYATLARI

GEÇEN HAFTA BU HAFTA

ÇİLEK 40 TL ÇİLEK 17 TL

BADEM 30 TL BADEM 25 TL

ERİK 100 TL (PAKET) ERİK 35 TL (KG)

SALATALIK 14 TL SALATALIK10 TL

PATLICAN 38 TL PATLICAN 15 TL

KABAK 20 TL KABAK 10 TL'DEN ALICI BULDU

Fiyatların önümüzdeki haftalarda daha da düşmesi bekleniyor.

Semt pazarlarında fiyatlar nasıl? SEMT PAZARLARINDA FİYATLAR NASIL?

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