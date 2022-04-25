Temmuz ayında ek zam geliyor! Emeklinin ikramiye tarihi belli oldu
Gözler temmuz ayına çevrildi. Emekliler için zam oranları belli olacak. Emekliler için yatacak ikramiyenin tarihi belli oldu. Peki ikramiyeler hangi gün yatacak? Ek zam nasıl olacak? Akıllardaki soruların cevaplarını A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.
Faruk Erdem'in canı yayında anlattıklarından öne çıkanlar:
"Zam konusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamaları var ve bunlar oldukça önemli. Burada bir refah payından bahsetti. Biz de bunu bekliyorduk. Ocak ayında da Cumhurbaşkanı Erdoğan tekrar değerlendirileceğini ifade etmişti. Emeklinin, memurun ve işçinin alım gücünün artırılması, enflasyona karşı ezdirilmemesi için bir refah payı daha düşünülüyor.
Ocak ayında memur emeklilerinin toplu sözleşme zammı yüzde 5'ti o zaman 2,5 puan artırılarak yüzde 7,5'e çıkarıldı. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin taban maaşı 1,500 TL'den 2,500 TL'ye çıkarıldı. Temmuz ayında enflasyon yüzde 34,62 olacak demiştik hesaplamalara göre. İşte burada bu rakamların üzerine refah payı gelecek.
SSK, BAĞ-KUR kur emeklisine taban maaş artışı gelecek. Burada taban maaşın artması söz konusu olacak. Memurlara ve memur emeklilerine bir refah payı gelecek. Yüzde 7'lik toplu sözleşme zamlarının artırılması söz konusu olacak. İşçiler için de temmuz ayında refah payı olacak.
Biz hep söyledik. İkramiyelerin 25 Nisan ve 30 Nisan arasında yatırılması gerekiyor diye. Önümüzdeki pazartesi günü bayram. Bayramdan önce bu ikramiyeler yatırılıyor. İşçi emeklileri 27-28 Nisan'da ikramiyelerini çekebilecek. Burada maaş gününe göre paralar hesaplarda olacak.
Emeklileri SMS'ler geliyormuş ona göre dikkatli olalım. BAĞ-KUR emeklileri 29 Nisan'da memur emeklileri de 29 Nisan'da ikramiyelerini hesaplarında görebilecekler."
EMEKLİNİN İKRAMİYE TARİHİ BELLİ OLDU
İŞÇİ EMEKLİLERİ: 27-28 NİSAN
- ÖDEME GÜNÜ 17,18,19,20,21 OLANLARA: 27 NİSAN
- ÖDEME GÜNÜ 23,24,25,26 OLANLARA: 28 NİSAN
BAĞ-KUR EMEKLİLERİ: 29 NİSAN
MEMUR EMEKLİLERİ: 29 NİSAN
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