Konut fiyatlarında fahiş artış! İstanbul’da 1 yılda yüzde 250 artış
Gıda fiyatlarındaki fahiş fiyat artışından sonra en çok konuşulan konulardan biri de kiralardaki yükseliş. ‘Talep arttı ve fiyat yükseldi’ diyerek rakamlar uçuşa geçti. İstanbul’da kiralar 1 yıl içerisinde yüzde 250 artış gösterdi. Peki bu nasıl önlenecek? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.
Faruk Erdem'in canlı yayında öne çıkan ifadeleri:
"Talep artması bir tarafa burada fırsatçılık da var. Pandemi döneminde inşaat sektörünün yavaşlamasıyla birlikte konut üretimi eskisi kadar hızlı olmadı. Burada talebin artması bir fırsata dönüştü. Biz burada ortaya koyduğumuz rakamları ilanlardan çıkardık.
Burada rakamlar evin kalitesine ve büyüklüğüne göre değişiyor. İlanları incelerken farklı konulara da rastladık. Bir ilan sahibi 'Türkler aramasın' diye not bırakmış. Böyle bir hakları yok ve burada suç işleniyor. Bunun yanında 'Bu ev vatandaşlığa uygundur' ibaresini de gördüm. Yabancılar eğer Türkiye'de 400 dolarlık mülk edinirse belli şartlarda vatandaş olabiliyor.
Burada satıcı evini satarken böyle bir not düşüyor. Burada evin fiyatı 1,5 milyon değerindeyken 'vatandaşlığa uygundur' notuyla 6 milyona satmaya çalışıyor. İşte tüm bu balon fiyatlar piyasada artışlara yol açtı. Kiralarda da sadece talepten olmayan bir fırsatçılık var. Şu anda çalışan orta kesim bir ev kiralamak isterse ciddi kiralarla karşılaşıyor.
Bir semtte dökülmek üzere olan ev için 4 bin 500 TL fiyat konulmuş durumda. Eğer bu fiyatı ev sahibi ilana koyuyorsa alıcı olduğu için koyuyor. İşte bu fiyata evi tutacak birini bulmasa o fiyata koymayacak. Biz metrekare bedeli üzerinden kiralık bedelini çıkardık. Burada metrekareye göre fiyatlar değişebilir.
Burada rakamlara bakıldığı zaman yüzde 250 artışlar var. Bunun taleple enflasyonla dolarla ilgisi yok. Komisyoncuların ev sahiplerine olan yönlendirmesiyle bu fiyatlar ortaya çıkıyor. Eğer kontrata 'ara zam' ile ilgili bir madde konulmuşsa bu yapılabilir. Yoksa böyle bir hak yok. Kontrata bazı maddeler ekleniyor bu yüzden okumak lazım."
Beykoz 2.200 TL 5.800 TL % 163
Üsküdar 2.300 TL 5.800 TL % 153
Eyüpsultan 3.600 TL 8.500 TL % 134
Ataşehir 2.900 TL 6.700 TL % 129
Kadıköy 3.700 TL 8.400 TL % 126
Bakırköy 3.400 TL 7.600 TL % 123
Fatih 2.400 TL 5.300 TL % 122
Beylikdüzü 2.000 TL 3.900 TL % 95
SEMTLERE NİSAN 2022 KİRA BEDELLERİ
SEMT KİRA ARALĞI
Kağıthane 5.000 - 15.000
Şişli 8.000 - 50.000
Maltepe 5.000 - 10.000
Beyoğlu 5.500 - 40.000
Beşiktaş 8.000 - 15.000
Sarıyer 9.000 - 45.000
Üsküdar 4.750 - 28.000
Eyüpsultan 6.000 - 30.000
Ataşehir 6.500 - 25.000
Kadıköy 9.000 - 25.000
Bakırköy 5.000 - 25.000
Beylikdüzü 4.500 - 25.000
Esenyurt 4.000 - 12.000
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