Konut fiyatlarında fahiş artış! İstanbul’da 1 yılda yüzde 250 artış

Burada rakamlara bakıldığı zaman yüzde 250 artışlar var. Bunun taleple enflasyonla dolarla ilgisi yok. Komisyoncuların ev sahiplerine olan yönlendirmesiyle bu fiyatlar ortaya çıkıyor. Eğer kontrata 'ara zam' ile ilgili bir madde konulmuşsa bu yapılabilir. Yoksa böyle bir hak yok. Kontrata bazı maddeler ekleniyor bu yüzden okumak lazım."