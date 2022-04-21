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Konut fiyatlarında fahiş artış! İstanbul’da 1 yılda yüzde 250 artış

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 21.04.2022 Güncelleme Tarihi: 21.04.2022
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Konut fiyatlarında fahiş artış! İstanbul’da 1 yılda yüzde 250 artış

Gıda fiyatlarındaki fahiş fiyat artışından sonra en çok konuşulan konulardan biri de kiralardaki yükseliş. ‘Talep arttı ve fiyat yükseldi’ diyerek rakamlar uçuşa geçti. İstanbul’da kiralar 1 yıl içerisinde yüzde 250 artış gösterdi. Peki bu nasıl önlenecek? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.

Faruk Erdem'in canlı yayında öne çıkan ifadeleri:

"Talep artması bir tarafa burada fırsatçılık da var. Pandemi döneminde inşaat sektörünün yavaşlamasıyla birlikte konut üretimi eskisi kadar hızlı olmadı. Burada talebin artması bir fırsata dönüştü. Biz burada ortaya koyduğumuz rakamları ilanlardan çıkardık.

Burada rakamlar evin kalitesine ve büyüklüğüne göre değişiyor. İlanları incelerken farklı konulara da rastladık. Bir ilan sahibi 'Türkler aramasın' diye not bırakmış. Böyle bir hakları yok ve burada suç işleniyor. Bunun yanında 'Bu ev vatandaşlığa uygundur' ibaresini de gördüm. Yabancılar eğer Türkiye'de 400 dolarlık mülk edinirse belli şartlarda vatandaş olabiliyor.

Burada satıcı evini satarken böyle bir not düşüyor. Burada evin fiyatı 1,5 milyon değerindeyken 'vatandaşlığa uygundur' notuyla 6 milyona satmaya çalışıyor. İşte tüm bu balon fiyatlar piyasada artışlara yol açtı. Kiralarda da sadece talepten olmayan bir fırsatçılık var. Şu anda çalışan orta kesim bir ev kiralamak isterse ciddi kiralarla karşılaşıyor.

Bir semtte dökülmek üzere olan ev için 4 bin 500 TL fiyat konulmuş durumda. Eğer bu fiyatı ev sahibi ilana koyuyorsa alıcı olduğu için koyuyor. İşte bu fiyata evi tutacak birini bulmasa o fiyata koymayacak. Biz metrekare bedeli üzerinden kiralık bedelini çıkardık. Burada metrekareye göre fiyatlar değişebilir.

Burada rakamlara bakıldığı zaman yüzde 250 artışlar var. Bunun taleple enflasyonla dolarla ilgisi yok. Komisyoncuların ev sahiplerine olan yönlendirmesiyle bu fiyatlar ortaya çıkıyor. Eğer kontrata 'ara zam' ile ilgili bir madde konulmuşsa bu yapılabilir. Yoksa böyle bir hak yok. Kontrata bazı maddeler ekleniyor bu yüzden okumak lazım."

100 METREKARE ORTALAMA KONUT KİRA BEDELİ

SEMT 2021 2022 YILLIK DEĞİŞİM

Kağıthane 2.500 TL 8.700 TL % 251

Şişli 3.400 TL 10.300 TL % 206

Maltepe 1.800 TL 5.500 TL % 197

Beyoğlu 4.800 TL 13.900 TL % 189

Beşiktaş 5.800 TL 16.200 TL % 180

Sarıyer 5.100 TL 13.500 TL % 165

Beykoz 2.200 TL 5.800 TL % 163

Üsküdar 2.300 TL 5.800 TL % 153

Eyüpsultan 3.600 TL 8.500 TL % 134

Ataşehir 2.900 TL 6.700 TL % 129

Kadıköy 3.700 TL 8.400 TL % 126

Bakırköy 3.400 TL 7.600 TL % 123

Fatih 2.400 TL 5.300 TL % 122

Beylikdüzü 2.000 TL 3.900 TL % 95

SEMTLERE NİSAN 2022 KİRA BEDELLERİ

SEMT KİRA ARALĞI

Kağıthane 5.000 - 15.000

Şişli 8.000 - 50.000

Maltepe 5.000 - 10.000

Beyoğlu 5.500 - 40.000

Beşiktaş 8.000 - 15.000

Sarıyer 9.000 - 45.000

Üsküdar 4.750 - 28.000

Eyüpsultan 6.000 - 30.000

Ataşehir 6.500 - 25.000

Kadıköy 9.000 - 25.000

Bakırköy 5.000 - 25.000

Beylikdüzü 4.500 - 25.000

Esenyurt 4.000 - 12.000

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