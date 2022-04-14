Muhalefette 16 aydır bitmeyen tartışma | Üçüncü ittifak mı kurulacak? Üçüncü ittifak açıklaması ne anlama geliyor?
Cumhurbaşkanı adayını belirleyemeyen muhalefette hemen her hafta yeni krizler patlak veriyor. Millet İttifakı ile birlikte yol yürüyen Saadet Partisi'nden ittifakla yollarını ayırma sinyali geldi. "Bunu kamuoyuna ilk defa söylüyorum" diyen Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, "Seçim kanunuyla şartlar değişti. Üçüncü ittifak olabilir" dedi. Peki kim, hangi ismi aday olarak görmek istiyor? Kılıçdaroğlu'nun adaylığına kimler karşı? HDP, ittifakta örtülü olarak mı yer alacak? İYİ Parti Kılıçdaroğlu'na neden karşı? Üçüncü ittifak mı kurulacak? Üçüncü ittifak açıklaması ne anlama geliyor? 6’lı masa dağılıyor mu? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan SETA Siyaset Araştırmaları Direktörü Doç. Dr. Nebi Miş ve Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu değerlendirdi.
Doç. Dr. Nebi Miş'in öne çıkan sözleri:
"Aslında Temel Karamollaoğlu'nun yaptığı açıklama öyle ya da böyle zaten yapılacaktı. Bu tartışma muhalefet içerisinde alttan alttan yürüyordu. Ama bilindiği gibi muhalefet ittifakında ittifakın geleceğine zarar gelmesin diye bu tip arayışlar sümen altı ediliyordu. Seçim kanunu değişikliğiyle beraber artık bunun ertelenemez süreç olduğu net olarak ortaya çıktı.
Temel Karamollaoğlu bu açıklamayı niye yaptı? 6'lı bir masa var. Bu masada oy oranı yüzde 2'nin altında farklı partiler var. Şu an için yüzde 7'yi geçen 2 parti var orada. Bunlar CHP ve İYİ Parti. Buradaki diğer partiler kendisinin iddialı olduğunu söylüyor.
2023 yılına giderken yeni seçim kanuna göre seçime girdiklerinde milletvekili çıkaramayacaklar. Kendileri vekil çıkaramayacakları için CHP veya İYİ Parti'nin listelerinden milletvekili adayı oldular. Şöyle düşünelim: Ahmet Davutoğlu, CHP'nin Konya 1. sıra milletvekili adayı gibi. Dolayısıyla bu tür bir kontenjan üzerinden genel başkanların aday gösterilmesi seçmene kolay anlatılacak bir durum değildir.
Dolayısıyla bundan sonraki süreçte SP, Gelecek ve DEVA partileri ya kendi aralarında bir ittifak arayışları ya da İYİ Parti'yi belki ikna ederek yeni bir 3. İttifak arayışı gündeme gelecek. Asıl rekabet muhalefet içerisinde yaşanacak."
Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu:
"Seçim yasası düzenlemesinin ne kadar gerekli ve doğru olduğu ortaya çıktı. İkincisi 6'lı masa dediğimiz dışarıda gizemli hava veren mutlak uyum içinde gözüken bu siyasi topluluğun aslında geniş bir mutabakat tesis edemediği ortada. Ellerindeki tek tutkalın güçlendirilmiş parlamenter sisteme dayalı henüz içi de tam olarak doldurulmamış bir iddia olduğu bunun ötesine henüz geçilemediği partilerde liste pazarlığı ve sancısının erken başladığı ve parlamentoya girme telaşının da giderek ateş bacayı sarmış misali bazı küçük partileri fazlasıyla meşgul ettiğini gördük.
Sayın Karamollaoğlu'nun alt cümlelerine bakınca gözüküyor ki herkesin oyu kendine diyor. Zaten bu düzenlemenin ana amacı da oydu. Seçim barajı düşürülerek katılım artırılması. Ama küçük partilerin siyasi ipotek altına alıp kendine göre şekil vermesi gibi bir iddianın ortadan büyük ölçüde kalkacağını öngörüyorduk ki bugün itibariyle ayak sesleri yüksek sese dönüşmüş vaziyette.
Parlamentoyu girme iddiası, hedefi buna ilişkin pazarlık ve arayışlarla cumhurbaşkanı adayı belirleme arayışı hedefi de birbiriyle beraber yürüyecek gözükse de bugünden itibaren artık o çizgide de ayrışma var. Özellikle cumhurbaşkanlığı seçimini ikinci tura bırakma gibi başka bir modele doğru yönelme biçiminde çok farklı açıklama iş birlikleri beyanlar hatta buna siyaset dışından tesir edecek aktörlerin de sahne alacağı bir döneme doğru gidiyoruz."
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