Muhalefette 16 aydır bitmeyen tartışma | Üçüncü ittifak mı kurulacak? Üçüncü ittifak açıklaması ne anlama geliyor?

Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu:

"Seçim yasası düzenlemesinin ne kadar gerekli ve doğru olduğu ortaya çıktı. İkincisi 6'lı masa dediğimiz dışarıda gizemli hava veren mutlak uyum içinde gözüken bu siyasi topluluğun aslında geniş bir mutabakat tesis edemediği ortada. Ellerindeki tek tutkalın güçlendirilmiş parlamenter sisteme dayalı henüz içi de tam olarak doldurulmamış bir iddia olduğu bunun ötesine henüz geçilemediği partilerde liste pazarlığı ve sancısının erken başladığı ve parlamentoya girme telaşının da giderek ateş bacayı sarmış misali bazı küçük partileri fazlasıyla meşgul ettiğini gördük.