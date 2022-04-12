Hangi ürünlerde fiyat sabitlenecek? Gıda fırsatçılarının önüne nasıl geçilecek?

20 ürünün fiyatının sabitlenmesi çare olur mu? Bunu uygulamadan bilemem ama 25 ürüne çıkarıldı bu rakam. Bunlar bizim temel gıdalarımızı ve ihtiyaçlarımızı kapsayacak. Et ve Süt Kurumu ile Tarım Kredi Kooperatif marketleri gayret gösteriyor ama yeterli değil. Burada sorunu çözmek için 2 temel husus var.