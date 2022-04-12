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Hangi ürünlerde fiyat sabitlenecek? Gıda fırsatçılarının önüne nasıl geçilecek?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 12.04.2022 Güncelleme Tarihi: 12.04.2022
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Hangi ürünlerde fiyat sabitlenecek? Gıda fırsatçılarının önüne nasıl geçilecek?

Enflasyonla mücadele kapsamında vatandaşların tükettiği ortalama 20 kalem ürün belirlenip fiyatlarının sabitlenmesi gündemde. Yağ, un, şeker, bakliyat, çocuk bezi için sabit fiyat önerisi öne çıkanlar arasında. Peki hangi ürünlerin fiyatları sabitlenecek? Fiyatları kim yükseltiyor? Tarladan markete gelene kadar makas neden açılıyor? Gelişmeleri A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ’ın konuğu olan Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu değerlendirdi.

Aydın Ağaoğlu'nun canlı yayında öne çıkan sözleri:

"Elbette devlet vatandaşının temel ihtiyaçlarını özellikle gıda bakımından karşılanması için tedbir peşinde. Çünkü artan enerji fiyatları buna paralel olarak gübre, zirai ilaç ve yem fiyatları yükseldi. İthal girdiler yükseldi. Bu pahalılıktan vatandaşlarının temel ihtiyaçları bakımından fazla etkilenmemesi için devlet haklı olarak güzel bir çaba içerisinde.

Devlet daha önce elektrikte KDV'yi 10 puan indirdi. Devlet burada büyük bir gelir kaybını göze aldı. 2 yıldır pandemiyle uğraşan bütçeden oraya harcama yapan bir devletten bahsediyoruz burada. Daha sonra temel gıda ürünlerinde KDV'yi büyük ölçüde indirdi.

Yetmedi temel ihtiyaçlarımızla ilgili KDV'yi 10 puan indirdi. Devletin her attığı adıma rağmen fiyatlar yükseldi. 'Ayçiçek yağı sıkıntı var' diye bir söylenti çıkardılar. Bizim tüketicilerimiz yağmalar gibi marketlerden 2 sene yetecek kadar yağ aldı. Çok pahalı olan 100-120 olan yağlar 180-200 lira bandına çıktı.

20 ürünün fiyatının sabitlenmesi çare olur mu? Bunu uygulamadan bilemem ama 25 ürüne çıkarıldı bu rakam. Bunlar bizim temel gıdalarımızı ve ihtiyaçlarımızı kapsayacak. Et ve Süt Kurumu ile Tarım Kredi Kooperatif marketleri gayret gösteriyor ama yeterli değil. Burada sorunu çözmek için 2 temel husus var.

Öncelikle arzı arttırmak gerekiyor ve bu arzın maliyetini kontrol altına almak lazım. Bu iş direkt olarak kaynağında yapılmalı. Çiftçiye yem veren fabrikanın ithal girdisini Tarım Bakanlığı yapıp verecek ve kontrol altına alınacak. Burada sübvanse sistemi yapılacak.

Denetim ve yaptırım. Tüketici bunu bekliyor. En ağır yaptırımların uygulanacağı söylendi biz bunu görmek istiyoruz. Bunlar mağaza kapatma ve ertelenemez hapis cezası olmalıdır."

Hangi ürünlerde fiyat sabitlenecek? HANGİ ÜRÜNLERDE FİYAT SABİTLENECEK?
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