Türkiye’nin yeni hac kontenjanı ne kadar olacak? Yeniden kura çekilecek mi? A Haber’de yanıtladı

İşte o açıklamalardan satır başları;

Suudi Arabistan makamları 2022 yılında hem ülke içinden hem de ülke dışından 1 milyon hacı adayının kabul edilmesi yönünde bir karar aldı. Bu kararın ardından Diyanet İşleri Başkanı'mız bunu kamuoyuyla paylaştı.

Arabistan makamları her ülke için kullanabilecekleri kontenjanı hala belirlemediler. Belirlenmesinin ardınan Hac ve Umre Kurulu'muzu toplayarak bir kriter oluşturacağız. Bu çerçevede vatandaşlarımızın iş ve işlemlerine başlayacağız.