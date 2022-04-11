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Türkiye’nin yeni hac kontenjanı ne kadar olacak? Yeniden kura çekilecek mi? A Haber'de yanıtladı

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 11.04.2022 Güncelleme Tarihi: 11.04.2022
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Türkiye’nin yeni hac kontenjanı ne kadar olacak? Yeniden kura çekilecek mi? A Haber’de yanıtladı

Suudi Arabistan bu yıl 1 milyon hacı adayı kabul edecek. Ülkelere tanınacak hacı adayı kontenjanları ile ilgili çalışmalar da devam ediyor. Türkiye'den kaç kişi umre ve hacca gidebilecek? Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan A Haber’de konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bircan, "Bu sene hac için yeniden kura çekimi olmayacak, eski kuralar geçerli sayılacak." dedi. Bircan, umre ziyaretlerinin de başladığını belirtti.

Suudi Arabistan bu yıl 1 milyon hacı adayı kabul edecek. Ülkelere tanınacak hacı adayı kontenjanları ile ilgili çalışmalar da devam ediyor. Türkiye'den kaç kişi umre ve hacca gidebilecek?

Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan A Haber'de konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Suudi Arabistan makamları 2022 yılında hem ülke içinden hem de ülke dışından 1 milyon hacı adayının kabul edilmesi yönünde bir karar aldı. Bu kararın ardından Diyanet İşleri Başkanı'mız bunu kamuoyuyla paylaştı.

Arabistan makamları her ülke için kullanabilecekleri kontenjanı hala belirlemediler. Belirlenmesinin ardınan Hac ve Umre Kurulu'muzu toplayarak bir kriter oluşturacağız. Bu çerçevede vatandaşlarımızın iş ve işlemlerine başlayacağız.

"YENİDEN KURA ÇEKİMİ OLMAYACAK"

Bu sene için 2022 yılı haccı için yeniden bir kura çekim işlemi olmayacak. Pandemi başlamadan önce biz başkanlık olarak 2020 yılının Ocak ayının 9'unda bir kura çekmiştik. Bu kurayı esas alacağız. Bu kurada kesin kayıt hakkı elde eden vatandaşlarımızın kurulumuzun almış olduğu karar gereği bu haklarını bir sonraki yıllara ertelemek isteyen vatandaşlarımızın cüzi sembolik bir para yatıranların haklarını biz 2022 yılına ötemiştik. Bu haklar devam ediyor.

Eski kuraya göre hacı adaylarının hakları devam edecek.

UMRE ZİYARETLERİ BAŞLADI

Umre ibadetleri de açıldı. Dün itibariyle açılmış oldu. Başkanlık olarak en hızlı bir şekilde pozisyon alacağız bunları planlayacağız vatandaşlarımıza duyuracağız.

Ama Ramazan ayından sonra çok rahat bir şekilde şu andan itibaren kafalarında planlasınlar.

TÜRKİYE'DEN KAÇ KİŞİ HACCA GİDECEK?

Tabii bu rakam belli değil. Bir takım öngörülerimiz var. Tahminlerimiz var. Ama bunlar kesin olarak kesin bildirilmediği için kamuoyuyla paylaşmamız çok uygun değildir.

2020 yılında sadece 1.000 kişi hac yapmıştı. 2021 yılında sadece 58.000 hacıydı. Bu sayıların çok çok üstünde bir hacı kabulü olacak. Bizim de hacı kotamız istenilen seviyede olmasa da hamd olsun belli bir seviyede olacağını tahmin ediyoruz.

Türkiye’nin yeni hac kontenjanı ne kadar olacak? TÜRKİYE’NİN YENİ HAC KONTENJANI NE KADAR OLACAK?

Türkiye’nin hac kontenjanı belli oldu mu? TÜRKİYE'NİN HAC KONTENJANI BELLİ OLDU MU?

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