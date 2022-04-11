Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’dan A Haber’e özel açıklamalar! FETÖ elebaşı Gülen iade edilecek mi? Hakim ve savcı atamaları ne zaman olacak?

A Haber ekranlarında yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına konuk olan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor.

FETÖ ELEBAŞI GÜLEN İADE EDİLECEK Mİ?

Bozdağ'a sorulan sorular arasında "Hakim ve savcı atamaları ne zaman olacak? Avukatlar için hangi düzenlemeler bekliyor? FETÖ elebaşı Gülen iade edilecek mi? Suudi Arabistan'a devredilen Kaşıkçı davasının detayları neler?" gibi önemli konular yer alıyor.

BEKİR BOZDAĞ'IN AÇIKLAMASINDA ÖNE ÇIKANLAR

SÜRESİZ NAFAKA KALKIYOR MU?

Türkiye'de toplamda 180 bin boşanma var ve hükmedilen nafaka miktarı ise 30 bin TL. Nafakalara ilişkin bakanlığımız bu sorunu net bir şekilde görüyor ve çalışmalırımız sürüyor.

Bir aylık evliliklerde ömür boyu nafaka ödenmesini doğru bulmuyorum. Konuya ilişkin çalışmalar sürüyor.