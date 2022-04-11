Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan A Haber'e özel açıklamalar! FETÖ elebaşı Gülen iade edilecek mi? Hakim ve savcı atamaları ne zaman olacak?
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, A Haber ekranlarının sevilen programı Melih Altınok ile Sebep Sonuç'ta gündeme ilişkim soruları yanıtlıyor. Hakim ve savcı atamaları ne zaman olacak? Avukatlar için hangi düzenlemeler bekliyor? FETÖ elebaşı Gülen iade edilecek mi? Suudi Arabistan'a devredilen Kaşıkçı davasının detayları neler? İşte Bakan Bozdağ'ın sözlerinde öne çıkanlar...
A Haber ekranlarında yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına konuk olan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor.
FETÖ ELEBAŞI GÜLEN İADE EDİLECEK Mİ?
Bozdağ'a sorulan sorular arasında "Hakim ve savcı atamaları ne zaman olacak? Avukatlar için hangi düzenlemeler bekliyor? FETÖ elebaşı Gülen iade edilecek mi? Suudi Arabistan'a devredilen Kaşıkçı davasının detayları neler?" gibi önemli konular yer alıyor.
BEKİR BOZDAĞ'IN AÇIKLAMASINDA ÖNE ÇIKANLAR
SÜRESİZ NAFAKA KALKIYOR MU?
Türkiye'de toplamda 180 bin boşanma var ve hükmedilen nafaka miktarı ise 30 bin TL. Nafakalara ilişkin bakanlığımız bu sorunu net bir şekilde görüyor ve çalışmalırımız sürüyor.
Bir aylık evliliklerde ömür boyu nafaka ödenmesini doğru bulmuyorum. Konuya ilişkin çalışmalar sürüyor.
ERKEN EVLİLİK MAĞDURLARI
Erken evlilik konusunda ortada bir haksızlık var en kısa sürede giderilecek.
SOSYAL MEDYANIN YARGIYA ETKİSİ
Türkiye'de sosyal medya mahkemelerinin olduğunu görüyorum.Hakimler görevlerinde bağımsız-tarafsızdır. Kararlarını verirken anayasaya kanuna ve hukuka bağlı bir vicdani kanaatle karar verirler. Sosyal medya böyle yazıyor, falancı gazeteci böyle yazıyorfilan yorumcu böyle diyor. Eğer hakim ona bakarsa dosyayı unutur, bu sefer anayasadan uzaklaşan bir vicdanla bambaşka bir karar ortaya çıkar. Hakimin vicdanı anayasaya bağlıysa rahattır. Kamuoyunun tatmin etme duygusuna bağlıysa o vicdan rüzgarın önündeki yaprak gibidir. Ne hakkı ne de hakikatı tespit edip hakikati sahibine teslim edemez.
Her karar adaletin terazisinden geçer.
HAKİM VE SAVCILARA YÖNELİK YENİ DÜZENLEMELER
1 Ocak 2023'te yeni sistem devreye girecek. Hakim ve savcı yardımcılığı gelecek.Hakim ve Savcı Yetiştirme Sistemini yargımıza kazandırmış olacağız.
Yargı içinde saklanan kripto FETÖ'cüler olabilir ama etkileri yok.
FETÖ YARGIDAN TAMAMEN TEMİZLENDİ Mİ?
FETÖ'nü belini kıran seçimdi. Devletin içinde FETÖ'nün oyun kurucu aktör olma vasfı yok. Saklanan kriptolar olabilir ama etkileri yok. Şu an da hiçbir şekilde devlette etkin olma şansları yok. Biz onları tespit ettiğimizde hukuk çerçevesinde gereğini yapmada tereddüt etmeyiz. Çünkü devlette görev yapanların anayasasına sadakat yükümlülüğü vardır. Eğer devletinize sadakat yükümlülüğüne aykırı davranıyorsanız devletin sizinle çalışmama hakkı vardır.
KAŞIKÇI DAVASI NEDEN DEVREDİLDİ?
Kaşıkçı cinayeti tasvif edilemez, ilk müdahil olan biziz. Süreci bekleyeceğiz. Yargılamanın Suudi Arabistan'a nakledilmesi tamamen yasaya uygundur. Davanın naklinden sonra ismi geçen diğer sanıkları da yargılayacaklar. Yargılama Suudi Arabistan mahkemelerinde yapılacaktır. Burada Türkiye'nin yargı yetkisini devretmesi söz konusu değildir.
ADNAN OKTAR DAVASI
Yargılama devam ediyor. Yeni kararlar çıkabilir.
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