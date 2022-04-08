Ümit Özdağ neden Mansur Yavaş dedi? Avukat Serkan Toper: 6’lı masaya adeta bombayı bıraktı! Bilgisi dahilinde...

"HDP SEÇMENİNİN OYLARI İLE KAZANIRKEN NİÇİN RAHATSIZLIK DUYMADI?"

(Yavaş) CHP'den aday olduktan sonra da çok ilginçtir ki, Engin Alan Paşa ile ilgili rahatsızlıklarını dile getirmiştir. Engin Alan kimdir? Bir kahramanımızdır, Türk subayıdır, paşasıdır. Peki, bundan rahatsız olan Mansur Yavaş, ABB seçimlerini HDP'nin çağrısıyla HDP seçmeninin oyları ile kazanırken niçin rahatsızlık duymadı. Yavaş'ın konuşmamasının nedeni bana bu soruları sormasınlar diyedir.

"ALPARSLAN TÜRKEŞ BEY'İ ANMA GECELERİNDE SUİSTİMAL ETTİ"

Hadi MHP'de yapmadınız, İYİ Parti'nin teklifini neden geri çevirdiniz? Hadi bunların hiçbiri olmadı. Cennet Mekan Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey'i anma gecelerinde suistimal etmek suretiyle anıp, belediye bütçesinden bu organizasyonları finanse edip bir yandan da HDP ile seçim ittifakı yapacaksınız ve HDP'li oylarla Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin koltuğunda oturacaksınız. Hatta HDP'liler de zaman zaman çıkıp; 'oturduğunuz koltukları bize borçlusunuz' diyecekler. Yavaş'a soruyorum bunlar sizi rahatsız etmiyor mu? Cevabını ben verim: Mansur Yavaş gibi siyaseti kazan kazandan ibaret olan siyasetçi tipleri için bunlar rahatsızlık vermez.