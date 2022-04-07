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Meral Akşener taktik uyguluyor: Millet İttifakı'nda 2023 seçimlerinde aday kim olacak? Onur Erim A Haber'de yorumladı

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 07.04.2022 Güncelleme Tarihi: 07.04.2022
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Meral Akşener taktik uyguluyor: Millet İttifakı’nda 2023 seçimlerinde aday kim olacak? Onur Erim A Haber’de yorumladı

A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına katılan Siyaset Bilimci Onur Erim, Millet İttifakı'nda 2023 adaylığı konusunda yaşanan gelişmeleri paylaştı. Erim, ittifak içinde Akşener'in neyi talep ettiğini açıklarken, Meral Akşener'in bir taktik uyguladığını ifade etti. Peki Meral Akşener Millet İttifakı'nda hangi taktiği uyguluyor? İşte detaylar...

Siyaset Bilimci Onur Erim A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programında Millet İttifakı'nda adaylık konusunda yaşanan gerginliğin detayları paylaştı.

İşte Onur Erim'in açıklamalarında öne çıkanlar:

ADAY MI ADAYLAR MI?

Millet İttifakı'nın seçime daha nasıl gideceği belli değil. Adaylarla mı gidilecek adayla mı gidilecek? Hala bu konu belli değil.

MERAL AKŞENER NEYİ ORTAYA ATIYOR?

Millet İttifakı çatı aday çıkaramazsak en kötü ikinci tura kalır diyor. Sonrasında en çok oyu alan Millet İttifakı'nın ikinci turdaki adayı olsun deniyor. Böyle bir anlaşma yapılmak istiyor. Bunu ortaya atan Meral Akşener.

AKŞENER BÜYÜK HATA YAPMIŞTI

Meral Akşener geçtiğimiz dönemde büyük bir hata yaptı. Seçimlerde aday olmayacağını söyledi. Bunu neden yaptı bilmiyorum. Ben başbakan olmak istiyorum demişti.

"BEN NASIL BİR HATA YAPTIM" DEMİŞTİR

Ama iki üç sonra kurmayları farklı açıklamalar yapmaya başladı. Sonra Meral Hanım dedi ki "Ben nasıl bir hata yaptım?" O saatten sonra ben aday olabilirim diyemedi.

KILIÇDAROĞLU'NU ADAY YAPMAK İSTİYOR

Bu süreçten sonra Akşener için tek bir yol kaldı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı. Meral Hanım bu olay gerçekleşirse "O zaman ben de adayım" deme hakkına yeniden sahip olacak.

KILIÇDAROĞLU İMAMOĞLU VE YAVAŞ'I İSTEMİYOR

Kemal Bey'e direkt aday ol diyemezdi Akşener. Bu yüzden İmamoğlu ve Yavaş'ı öne sürdü. Kemal Bey ise defalarca dile getirdi "Ben İmamoğlu ve Yavaş'ı aday yapmam" dedi. Sebebi nedir bilinmez o ayrı bir konu.

MERAL AKŞENER TAKTİK UYGULUYOR

Meral Hanım da iyi bir taktikle ikisini itmeye başladı ki Kemal Bey "Ben adayım" desin.

Millet İttifakı’nda 2023 seçimlerinde aday kim olacak? MİLLET İTTİFAKI'NDA 2023 SEÇİMLERİNDE ADAY KİM OLACAK?

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