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Türkiye Büyükelçiliği Kiev'e döndü! Büyükelçi Yağmur Güldere’den A Haber’e özel açıklamalar

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 06.04.2022 Güncelleme Tarihi: 06.04.2022
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Türkiye Büyükelçiliği Kiev’e döndü! Büyükelçi Yağmur Güldere’den A Haber’e özel açıklamalar

Ukrayna-Rusya savaşında 42. güne girilirken savaşın 16. gününde 11 Mart tarihinde Çernivitsi’ye taşınan Türkiye’nin Kiev Büyükelçiliği, Kiev' geri döndü. Büyükelçi Yağmur Güldere A Haber’e özel açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı harekatta 42 gün geçerken İstanbul'da geçtiğimiz hafta yapılan müzakerelerden sonra Kiev ve çevresinde sessizlik hakim oldu ve hayat normale dönmeye başladı. 11 Mart tarihinde Çernivtsi'ye taşınan Türkiye Büyükelçiliği'de Kiev'e geri döndü.

Çalışmalarına Kiev'de devam edecek olan Kiev Büyükelçisi Yağmur Güldere A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Güldere, "Normal hayata dair işaretler var." dedi.

Yağmur Güldere'nin açıklamalarından öne çıkanlar:

Sürecin başlangıcından bu yana her gün Ukrayna içindeki güvenlik durumu hangi bölgedeki askeri gelişmeler ne yönde ilerliyor, bizim vatandaşlarımızın tahliye sürecinde hangi aşamadayız, hangi noktalar ağırlıkta hangi güzergahlar öne çıkıyor bunlar sürekli bir değerlendirmeye tabi tutuluyordu.

Hem büyükelçiliğimiz hem de bizim sunduğumuz bilgiler çerçevesinde Ankara'da bakanlığımız ve ilgili kurumlarımız tarafından. Neticede Kiev'in çevresindeki güvenlik koşulları ve tahliyelerin çok büyük oranda artık Batı üzerinden gerçekleşmeye başlaması hususları nedeniyle biz bir aşamada faaliyetlerimizi Çernivtsi'ye kaydırma kararı aldık. Orada da verimli bir mesaimiz oldu. Tahliye sürecinde vatandaşlarımıza konsolosluk hizmeti verme imkanını elde ettik.

MESAİMİZE EVİMİZDEN DEVAM EDİYORUZ

Seyahat belgelerini yitirmiş, bombardıman sırasında pasaportunu kaybetmiş vatandaşlarımıza destek çıkma imkanı elde ettik. Onun dışında Çernivtsi bölgesinde bizim yoğun insani yarım çalışmalarımız vardı. Onlarla ilgili faydalı çalışmalar yapma imkanı bulduk. Kızılay'ımızın AFAD'ın UMKE'nin oradaki çalışmalarını yerinde görme imkanı bulduk.

Kiev ve çevresindeki askeri yığınağın kalkmasını takiben yapılan değerlendirme ve artık tahliye sürecinde sona gelinmiş olması ve Çernivtsi'deki mevcudiyetimizin yaratacağı katma değerin azalması hususlar çerçevesinde Kiev'e geri dönme kararı alındı. Dün akşam itibariyle Kiev'e döndük ve mesaimize evimizden devam ediyoruz.

KİEV GÜVENLİ Mİ?

Büyükelçiliğimizin Kiev'e dönüşü Çernivtsi'den yaklaşık 11 saatlik bir intikalle gerçekleşti. Bizim geldiğimiz ülkenin güneybatı ve batı tarafları görece sakin fakat farklı şehirlerde zaman zaman hava saldırıları füze saldırıları olduğu biliniyor.

Şu an için böyle bir toplu geri dönüş zamanı geldi mi soruyorsanız benim cevabım hayır. Henüz bunun için erken. Gözlemliyoruz, sahadaki duruma bakıyoruz. Hayatın normalleşmeye başlamasına dair işaretler var ama bu bir süreç ve biraz zaman alacak. Mariupol'de 25-30 vatandaşımız var. Güvenle oradan ayrılmaları için yoğun çaba sarf ediyoruz. Deniz yoluyla tahliyeler için bazı çalışmalar var."

Kiev Büyükelçisi A Haber’de KİEV BÜYÜKELÇİSİ A HABER'DE
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