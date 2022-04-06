Türkiye Büyükelçiliği Kiev’e döndü! Büyükelçi Yağmur Güldere’den A Haber’e özel açıklamalar

Şu an için böyle bir toplu geri dönüş zamanı geldi mi soruyorsanız benim cevabım hayır. Henüz bunun için erken. Gözlemliyoruz, sahadaki duruma bakıyoruz. Hayatın normalleşmeye başlamasına dair işaretler var ama bu bir süreç ve biraz zaman alacak. Mariupol'de 25-30 vatandaşımız var. Güvenle oradan ayrılmaları için yoğun çaba sarf ediyoruz. Deniz yoluyla tahliyeler için bazı çalışmalar var."

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