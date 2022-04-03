Terör örgütü FETÖ’de yeni yapılanma! Takiyye rehberi güncellendi! İşte örgüt üyelerinden istenenler... Nazif Karaman canlı yayında tek tek açıkladı

Nazif Karaman bir örgüt mensubunun dijital verilerinden çıkan FETÖ'nün uyguladığı tedbirnameye ilişkin detayları paylaştı. 10 sayfalık tedbirnamede evde ve sosyal hayatta dikkat edilmesi gereken hususlar anlatıldı

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