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Terör örgütü FETÖ'de yeni yapılanma! Takiyye rehberi güncellendi! İşte örgüt üyelerinden istenenler... Nazif Karaman canlı yayında tek tek açıkladı

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 03.04.2022 Güncelleme Tarihi: 04.04.2022
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Terör örgütü FETÖ’de yeni yapılanma! Takiyye rehberi güncellendi! İşte örgüt üyelerinden istenenler... Nazif Karaman canlı yayında tek tek açıkladı

A Haber ekranlarında yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programına katılan Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, FETÖ'nün şu andaki yeni yapılanmasına ilişkin detayları ve örgütün üyelerinden taleplerini açıkladı. Karaman bir örgüt mensubunun dijitalinden FETÖ'nün uyguladığı tedbirnameye ilişkin verileri canlı yayında yorumladı. İşte detaylar...

Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, FETÖ'nün şu andaki yeni yapılanmasına ilişkin detayları A Haber ekranlarında yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programında paylaştı.

Nazif Karaman bir örgüt mensubunun dijital verilerinden çıkan FETÖ'nün uyguladığı tedbirnameye ilişkin detayları paylaştı. 10 sayfalık tedbirnamede evde ve sosyal hayatta dikkat edilmesi gereken hususlar anlatıldı

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Tutuklu ailelere para yardımı yapılıyor.

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Özellikle avukatlar para ve adli trafiği yönetiyor.

Esnaf ve işadamlarından halen himmet toplanıyor.

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Terör örgütü FETÖ’de yeni yapılanma TERÖR ÖRGÜTÜ FETÖ'DE YENİ YAPILANMA

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