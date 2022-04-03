Terör örgütü FETÖ'de yeni yapılanma! Takiyye rehberi güncellendi! İşte örgüt üyelerinden istenenler... Nazif Karaman canlı yayında tek tek açıkladı
A Haber ekranlarında yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programına katılan Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, FETÖ'nün şu andaki yeni yapılanmasına ilişkin detayları ve örgütün üyelerinden taleplerini açıkladı. Karaman bir örgüt mensubunun dijitalinden FETÖ'nün uyguladığı tedbirnameye ilişkin verileri canlı yayında yorumladı. İşte detaylar...
Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, FETÖ'nün şu andaki yeni yapılanmasına ilişkin detayları A Haber ekranlarında yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programında paylaştı.
Nazif Karaman bir örgüt mensubunun dijital verilerinden çıkan FETÖ'nün uyguladığı tedbirnameye ilişkin detayları paylaştı. 10 sayfalık tedbirnamede evde ve sosyal hayatta dikkat edilmesi gereken hususlar anlatıldı
BU 3 UYGULAMAYI KULLANIN
Örgüt içi konuşmalarda VPN ile Whatsapp, Signal veya Viber kullanın.
Okullarınızda sosyalleşin.
ÖĞRENCİ KULÜPLERİNE ÜYE OLUN
Kızları whatsapp gruplarına alın ama harama da meyil etmeyin.
Öğrenci kulüplerine üye olun.
SAÇ SAKAL UZATIN
Ulu orta cep telefonu kullanırken bizim uygulamalarımıza girmeyin.
Saç sakal uzatın.
ENSTRÜMANLARINIZI YANINIZDA TAŞIYIN
Çeşitli kolye ve bileziklerden kullanın.
Enstrüman beceriniz varsa haftanın belirli günleri yanınızda taşıyın.
EVE DAVET EDİN ORTAMI GÖSTERİN
Apartman yöneticisi eve davet edip ortamı görmelerini sağlayın.
FETÖ'CÜLER NE YAPIYOR?
Örgüt mensupları Signal uygulaması kullanıyor.
Örgüt üyelerine kod isim yerine numara veriliyor.
Tutuklu ailelere para yardımı yapılıyor.
HALA HİMMET TOPLANIYOR
Özellikle avukatlar para ve adli trafiği yönetiyor.
Esnaf ve işadamlarından halen himmet toplanıyor.
Öğrenci evleri aktif tutuluyor.
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