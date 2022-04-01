Evlenen çiftlere devletten 3’lü destek! Yetim kızlar, çeyiz hesabı ve kıdem tazminatı hakları…

Eğer bu çeyiz hesabını nişanlı çiftler beraber açarsa bu destek 32 bin TL'ye kadar çıkıyor. Burada 18 yaşından küçük kızlar için babalar bu hesabı açabilir. İleride evlenecek kızları için bir birikim yapmış olabilirler. Devlet burada yüzde 25'i bulan bir destek veriyor.