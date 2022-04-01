Evlenen çiftlere devletten 3’lü destek! Yetim kızlar, çeyiz hesabı ve kıdem tazminatı hakları…
Devlet evlenecek çiftlere para desteği sağlıyor. Yetim kızlar maaşlarının 24 katına kadar peşin para alırken çeyiz hesabı açan gençlere 16 bin lira destek veriliyor. Evlenen kadınlar için ise kıdem tazminatı hakkı doğuyor. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.
Devlet evlenen gençlere özel olarak destek sağlıyor. Maddi destekler yetim kızlar için 24 maaş peşinde ödeme olurken çeyiz hesabı açanlara özel destekler sağlanıyor. Evlendikten sonra 1 yıl içinde istifa eden kadınlara kıdem tazminatı hakkı veriliyor. Faruk Erdem 3'lü desteği detaylarını şöyle anlattı:
"Babasından maaş alan yetim kızlar var. Babasının maaşını alırken eğer evlenirse maaşı kesiliyor. Ancak evlilik cüzdanıyla SGK'ya başvurarak aldığı maaşın 24 katında bir çeyiz yardımı alıyor. SGK 24 maaşlık alacağı peşin olarak ödüyor.
Evlendikten sonra eğer boşanma durumu söz konusu olursa maaş geri bağlanıyor. Burada 2 yıl süre şartı var. Bu sadece yetim kız çocuklarını ilgilendiren bir kısım.
Bankada hesap açma konusunda 27 yaş sınırı var. Bir hesap açılıyor buraya aylık ya da 3 aylık belli periyotlarla para yatırıyorsun. Ama bu hesap açılırken bunun çeyiz hesabı olduğunun belirtilmesi lazım. Devlette bu çeyiz hesabına 16 bin 394 TL'ye kadar destek veriyor.
Eğer bu çeyiz hesabını nişanlı çiftler beraber açarsa bu destek 32 bin TL'ye kadar çıkıyor. Burada 18 yaşından küçük kızlar için babalar bu hesabı açabilir. İleride evlenecek kızları için bir birikim yapmış olabilirler. Devlet burada yüzde 25'i bulan bir destek veriyor.
Kadınlar için evlendikten sonra çalışan kadın 1 yıl içinde istifa ederse çalıştığı iş yerinden kıdem tazminatını alıp ayrılabilir. Bu sadece kadınlara mahsus bir haktır. Burada evlendikten sonra 1 yıl geçmeden evlilik cüzdanı ile birlikte bir dilekçe yazıp iş verenine verdiğinizde burada kıdem tazminatı alabiliyorsunuz."
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