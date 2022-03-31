İstanbul Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Demir: Acilen tarıma devlet el koymak zorunda

"ORADAN DA BİR VURGUN YAPTILAR"

Bu ülkede var olan ayçiçek yağını çıktılar yok dediler, sıkıntı var dediler. Milleti marketlere yöneltirdiler. Ayçiçek yağını marketlerin raflarından depoya çektiler. 90-110 TL arasında olan 5 litrelik yağın tenekesini 200-250 TL'ye sattılar. 90 ile 110 TL arasında zaten para kazanıp satıyordular. 200-250 TL'ye 10 günde 500 bin teneke yağ sattılar. Çok büyük tepki olunca fiyatları 160-170'e çektiler. Zaten 90'dı bu. Oradan da bir vurgun yaptılar. Sonra adı indirim olmuş oldu. Bugün KDV'de olduğu gibi.

"KÖPRÜDEN ÖNCE SON ÇIKIŞTAYIZ"

Bunlara biz meydanı boş bırakırsak önce meyve ve sebze sonra hububat sonra şeker sonra un sonra diğerleri devam edecek. Köprüden önce son çıkıştayız. Eğer tarımda yeterli sistemi hayat geçirmezsek bunların önünü alamayız.