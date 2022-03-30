Türk askeri PKK’nın sözde kantonlarını karton gibi ezdi! Joe Biden’a NATO tepkisi: Türkiye’yi NATO müttefiki olarak görmüyor

TÜRKİYE NEREDE BIDEN?

Biden Rusya ve Ukrayna'ya ilişkin kurulan masa sonrası "NATO müttefiklerimizle durumu değerlendiriyoruz" dedi. Fransa, İngiltere ve Almanya dedi. Türkiye nerede? ABD Türkiye'yi NATO müttefiki olarak görmüyor. Kullanacağı bir aparat olarak kullanmak istiyor ama yapamıyor.