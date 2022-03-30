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Türk askeri PKK'nın sözde kantonlarını karton gibi ezdi! Joe Biden'a NATO tepkisi: Türkiye'yi NATO müttefiki olarak görmüyor

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 30.03.2022 Güncelleme Tarihi: 30.03.2022
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Türk askeri PKK’nın sözde kantonlarını karton gibi ezdi! Joe Biden’a NATO tepkisi: Türkiye’yi NATO müttefiki olarak görmüyor

A Haber ekranlarında yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına konuk olan Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İlker Yücel, Ukrayna ile Rusya arasındaki gerginlikte Türkiye'nin üstlendiği arabuluculuk rolünü değerlendirdi. Bu tarzda zirvelerin önceden batı ülkelerinde yapıldığını söyleyen Yücel "Tek kutuplu dünya düzeni silahla eziliyor şu an." ifadelerini kullandı. Bu gerginlikte ABD'nin üstlendiği rolü ve PKK'ya yönelik verdiği desteği de yorumlayan Yücel "Türk askeri Fırat Kalkanı, Barış Pınarında ABD'nin PKK'ya kurdurduğu sözde kantonları karton gibi ezdi." dedi.

Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İlker Yücel Rusya ile Ukrayna arasındaki krize yönelik A Haber ekranlarının sevilen programı Melih Altınok ile Sebep Sonuç'a özel açıklamalarda bulundu.

ESKİDEN BU ZİRVELER BATI ÜLKELERİNDE YAPILIRDI

Eskiden bu zirveler batı ülkelerinde yapılırdı ama artık Ankara'da yapılacak, Astana'da yapılacak. Dünya genelinde karar merkezleri değişiyor. Tek kutuplu dünya düzeni silahla eziliyor şu an.

TÜRK ASKERİ SÖZDE KANTONLARI KARTON GİBİ EZDİ

Türk askeri Fırat Kalkanı, Barış Pınarında ABD'nin PKK'ya kurdurduğu sözde kantonları karton gibi ezdi. Washington da bu durumu izledi. Kartonlar geri dönüşüme gitti.

ARTIK KARARLAR İSTANBUL'DA ÇIKACAK

Türkiye'de Ankara ve İstanbul artık karar güçlerinde öncü güç oluyor. Bizimle ilgili kararlar artık Brüksel'den Washington'dan çıkmayacak İstanbul'dan çıkacak.

TÜRKİYE NEREDE BIDEN?

Biden Rusya ve Ukrayna'ya ilişkin kurulan masa sonrası "NATO müttefiklerimizle durumu değerlendiriyoruz" dedi. Fransa, İngiltere ve Almanya dedi. Türkiye nerede? ABD Türkiye'yi NATO müttefiki olarak görmüyor. Kullanacağı bir aparat olarak kullanmak istiyor ama yapamıyor.

ARTIK MASAYI BİZ KURUYORUZ

Ama işte fark şurada ki biz masa kuruyoruz onlar durum değerlendirmesi yapmakla yetinmek zorunda kalıyor.

TÜRKİYE HUZURU KORUYAN ÜLKE OLACAK

Türkiye Karadeniz'deki huzuru koruyan ülke olacak. Türkiye batıya tam teslim olan bir ülke olsaydı Karadeniz'deki huzuru koruyamazdık.

Türk askeri PKK’nın sözde kantonlarını karton gibi ezdi TÜRK ASKERİ PKK'NIN SÖZDE KANTONLARINI KARTON GİBİ EZDİ

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