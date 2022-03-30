Türk askeri PKK'nın sözde kantonlarını karton gibi ezdi! Joe Biden'a NATO tepkisi: Türkiye'yi NATO müttefiki olarak görmüyor
A Haber ekranlarında yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına konuk olan Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İlker Yücel, Ukrayna ile Rusya arasındaki gerginlikte Türkiye'nin üstlendiği arabuluculuk rolünü değerlendirdi. Bu tarzda zirvelerin önceden batı ülkelerinde yapıldığını söyleyen Yücel "Tek kutuplu dünya düzeni silahla eziliyor şu an." ifadelerini kullandı. Bu gerginlikte ABD'nin üstlendiği rolü ve PKK'ya yönelik verdiği desteği de yorumlayan Yücel "Türk askeri Fırat Kalkanı, Barış Pınarında ABD'nin PKK'ya kurdurduğu sözde kantonları karton gibi ezdi." dedi.
Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İlker Yücel Rusya ile Ukrayna arasındaki krize yönelik A Haber ekranlarının sevilen programı Melih Altınok ile Sebep Sonuç'a özel açıklamalarda bulundu.
TÜRK ASKERİ SÖZDE KANTONLARI KARTON GİBİ EZDİ
Türk askeri Fırat Kalkanı, Barış Pınarında ABD'nin PKK'ya kurdurduğu sözde kantonları karton gibi ezdi. Washington da bu durumu izledi. Kartonlar geri dönüşüme gitti.
ARTIK MASAYI BİZ KURUYORUZ
Ama işte fark şurada ki biz masa kuruyoruz onlar durum değerlendirmesi yapmakla yetinmek zorunda kalıyor.
TÜRKİYE HUZURU KORUYAN ÜLKE OLACAK
Türkiye Karadeniz'deki huzuru koruyan ülke olacak. Türkiye batıya tam teslim olan bir ülke olsaydı Karadeniz'deki huzuru koruyamazdık.
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