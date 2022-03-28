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Adana’da asma köprüler bakımsız bırakıldı! Köprülerin korkulukları tellere bağlandı

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 28.03.2022 Güncelleme Tarihi: 28.03.2022
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Adana’da asma köprüler bakımsız bırakıldı! Köprülerin korkulukları tellere bağlandı

Adana'da Seyhan Nehri üzerindeki asma köprüler bakımsızlıktan oldukça tehlikeli bir hal aldı. Köprülerin demir korkulukları inşaat telleriyle birbirine bağlanmış durumda. O bölgede bulunan A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur detayları aktardı, köprülerin güvenlik değil risk taşıdığının altını çizdi.

Halil İbrahim Uğur'un anlattıkları:

"Adana'da hava şahane, manzara şahane ancak içerik oldukça kötü. Şu anda Yavuzlar Asma Köprüsü'ndeyiz. Burası Adana Büyükşehir Belediyesi'nin uhdesinde bulunan bir köprü. Bu köprünün demirlerini birbirini bağlayan demirler sonradan tutturuldu.

İşte o demirler kırılmış ve yerlerinde yok. Bu noktalar inşaat telleriyle birbirine bağlanmış ve destek olmaya çalışılmış. Burası yayaların özellikle kullandığı bir köprü. Şehrin güzelliğine güzellik katan Seyhan Nehri'nin üzerinde birkaç tane asma köprü var.

Bu köprüler Seyhan ve Yüreğir ilçelerini birbirine bağlıyor. Adanalıların ulaşım için kullandığı bu köprüler şehir dışından gelenler için aslında ziyaret edilen noktalardan bir tanesi. İnsanlar bu eşsiz manzarada fotoğraf çekiliyor.

Bu kadar işlevsel olan ve Adana Büyükşehir Belediyesi'ne ait köprüler bakımsızlıktan bu hale geldi. Asma köprüye ait demir korkuluklar inşaat telleriyle birbirine bağlanmış durumda. Bazılarında ise korkulukların ayakları aslında boşlukta duruyor."

A Haber ekranlarına yansıyan görüntüler

A Haber ekranlarına yansıyan görüntüler

A Haber ekranlarına yansıyan görüntüler

Asma köprüler bakımsız bırakıldı! ASMA KÖPRÜLER BAKIMSIZ BIRAKILDI!
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