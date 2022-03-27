Kabine yarın toplanıyor! İşte gündemdeki konular
Kabine, yarın Başkan Recep Tayyip Edoğan'ın başkanlığında toplanacak. Toplantıda, Ukrayna gündemindeki son durumdan ekonomiye, Ramazan öncesi tedbirlerden koronavirüs salgınına kadar birçok konu ele alınacak.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenecek toplantıda ana başlık Rusya'nın Ukrayna saldırısı olacak. Türkiye, gerilimin düşmesi için arabulucu olmaya hazır.
Bu kapsamda hem Moskova hem de Kiev yönetimiyle yürütülen diplomasi trafiği masaya yatırılacak. Bundan sonra atılacak adımlar ele alınacak.
Kabine'de Başkan Erdoğan'ın NATO zirvesindeki temasları da hiç kuşkusuz görüşülecek başlıklardan olacak.
Krizin Türkiye'ye muhtemel etkisi, enerji, ticaret, tarım gibi alanlarda alınacak tedbirler de toplantıda değerlendirilecek.
Ukrayna'da bulunan Türklerin tahliyesinde son durum da Kabine'nin gündeminde olacak.
Öte yandan, Ramazan öncesi temel gıda ürünleri üzerinde yapılan manipülasyonlar üzerinde durulacak. Olası fahiş fiyat artışlarına karşı alınması planlanan önlemler masada olacak
Terörle mücadele operasyonlarındaki son durum da hiç kuşkusuz değerlendirilecek konulardan.
Ve koronavirüsle mücadele... Ramazan öncesi yeni tedbirler alınacak mı? Bu noktada da görüş alışverişinde bulunulacak.
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