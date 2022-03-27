27 Mart 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Kabine yarın toplanıyor! İşte gündemdeki konular

Kabine yarın toplanıyor! İşte gündemdeki konular

GÜNDEM A Haber
Giriş Tarihi: 27.03.2022 Güncelleme Tarihi: 27.03.2022
ABONE OL
Kabine yarın toplanıyor! İşte gündemdeki konular

Kabine, yarın Başkan Recep Tayyip Edoğan'ın başkanlığında toplanacak. Toplantıda, Ukrayna gündemindeki son durumdan ekonomiye, Ramazan öncesi tedbirlerden koronavirüs salgınına kadar birçok konu ele alınacak.

Sesli dinlemek için tıklayınız.

Ukrayna - Rusya savaşı, NATO zirvesinin yansımaları, Türkiye'nin yoğun diplomasi trafiği, terörle mücadele ve bölgesel gelişmeler, Ramazan öncesi temel gıda ürünleri üzerinde yapılan manipülasyonlar... Kabine, kritik gündem başlıklarıyla 28 Mart Pazartesi günü toplanacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenecek toplantıda ana başlık Rusya'nın Ukrayna saldırısı olacak. Türkiye, gerilimin düşmesi için arabulucu olmaya hazır.



Bu kapsamda hem Moskova hem de Kiev yönetimiyle yürütülen diplomasi trafiği masaya yatırılacak. Bundan sonra atılacak adımlar ele alınacak.

Kabine'de Başkan Erdoğan'ın NATO zirvesindeki temasları da hiç kuşkusuz görüşülecek başlıklardan olacak.

Krizin Türkiye'ye muhtemel etkisi, enerji, ticaret, tarım gibi alanlarda alınacak tedbirler de toplantıda değerlendirilecek.

Ukrayna'da bulunan Türklerin tahliyesinde son durum da Kabine'nin gündeminde olacak.

Öte yandan, Ramazan öncesi temel gıda ürünleri üzerinde yapılan manipülasyonlar üzerinde durulacak. Olası fahiş fiyat artışlarına karşı alınması planlanan önlemler masada olacak

Terörle mücadele operasyonlarındaki son durum da hiç kuşkusuz değerlendirilecek konulardan.

Ve koronavirüsle mücadele... Ramazan öncesi yeni tedbirler alınacak mı? Bu noktada da görüş alışverişinde bulunulacak.

Kabine yarın toplanıyor KABİNE YARIN TOPLANIYOR

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA