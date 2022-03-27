Kabine yarın toplanıyor! İşte gündemdeki konular

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenecek toplantıda ana başlık Rusya'nın Ukrayna saldırısı olacak. Türkiye, gerilimin düşmesi için arabulucu olmaya hazır.





Bu kapsamda hem Moskova hem de Kiev yönetimiyle yürütülen diplomasi trafiği masaya yatırılacak. Bundan sonra atılacak adımlar ele alınacak.

Kabine'de Başkan Erdoğan'ın NATO zirvesindeki temasları da hiç kuşkusuz görüşülecek başlıklardan olacak.