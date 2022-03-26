Hadis Veritabanı Projesi açıldı | Donanımlı ve dijital kaynak! 283 bin rivayet var
Hadis alanında çalışan araştırmacı ve akademisyenlerin yanı sıra alana ilgi duyan internet kullanıcılarının yararlanması amacıyla 6 yıl önce başlatılan Hadis Veritabanı açıldı. Hadis Veritabanı Projesi'nde şimdilik sisteme kayıtlı 280 binin üzerinde hadis rivayeti, 36 binin üzerinde tercümesi yeniden yapılmış hadis var. Projenin beş yıl içinde tamamlanması planlanıyor.
Meridyen Derneği Hadis ve Siyer Araştırmaları Merkezince yürütülen Hadis Veritabanı hayata geçirildi. Projenin direktörü Fatma Ekinci özellikle sosyal medyada sahih olmayan hadislerin çokça paylaşılmasının önüne geçmek için böyle bir çalışmayı hayata geçirdiklerini belirtiyor. Ekinci, "Sosyal platformların hayatımıza girmesiyle beraber, hadis iddiasıyla dolaşıma giren rivayetlerin sıhhatini sorgulamaya, son zamanlarda dozu giderek artan hadis odaklı tartışmaların yol açtığı zihin karışıklığının giderilmesine hizmet edecek bir veri tabanına duyulan ihtiyaç da ortadaydı" açıklamasını yaptı.
Hadis Veritabanı Projesi nasıl bir ihtiyaçtan ortaya çıktı?
Malumunuz olduğu üzere 2007'de Hz. Peygamber'i sahih kaynaklara dayalı olarak tüm dünyaya anlatmak üzere yayın hayatına başlayan Sonpeygamber.info web portalı, Meridyen Derneği'ne dijital dünyada dini içerik üretme noktasında önemli bir tecrübe kazandırdı. Bir taraftan Türkiye'deki ilahiyat birikimini farklı dillerde uluslararası mecralarda ulaşılabilir hale getirmek, diğer taraftan akademi ile internet kullanıcısı arasında köprü oluşturacak bir platform ihtiyacını karşılama misyonuyla yola koyulmuştuk. Zamanla alanın ihtiyaçları ve takipçilerimizin talepleri bizi Hadis ve Siyer özelinde alanı besleyecek, yapılan akademik çalışmaları destekleyecek faaliyet ve projelere yöneltti. Bu kapsamda farklı disiplinlerden akademisyenlerin katılımlarıyla gerçekleştirdiğimiz çeşitli atölyeler, sempozyum ve yuvarlak masa toplantılarında her iki alanın problemlerini masaya yatırdık, çözüm önerilerini tartıştık.
HADİSLERİN SİHHATİ SORGULANACAK
Projenin başkanlığını yürüten Prof. Dr. Yavuz Ünal yaptığı açıklamada: "Öte yandan bilhassa sosyal medyanın hayatımıza girmesiyle beraber, hadis iddiasıyla dolaşıma giren rivayetlerin sıhhatini sorgulamaya, son zamanlarda dozu giderek artan hadis odaklı tartışmaların yol açtığı zihin karışıklığının giderilmesine hizmet edecek bir veri tabanına duyulan ihtiyaç da ortadaydı." ifadelerini kullandı.
Ünal: "Alan içi ve ilgili araştırmacıların istifade ettiği devasa bir külliyat mevcut olmakla beraber, gerek dil yetersizliği, gerekse uzmanlık gerektiren yönleri nedeniyle bilhassa Efendimizin hadislerini merak eden, rivayetlerin sıhhati konusunda kaynağa yönelmek isteyen internet kullanıcılarının bu kaynaklara ulaşması, ulaşsa bile alanın kendine has dili ve metodolojisi nedeniyle anlaması oldukça zordu." dedi.
Meridyen Derneği Başkanı Melike Koç da Hadis ve Siyer Araştırmaları Merkezi'ni 2016 yılında kurduklarını anımsattı. Akademik sahada ve alana ilgi duyanlarca dijital platformda hadis araması yapılabilecek bir başvuru merkezi ihtiyacı olduğuna vurgu yapan Koç, "Hadis adı altında dolaşan rivayetleri görünce sıradan bir kullanıcı bile bir kaynağa başvurmak istiyor. Bu hadis midir? Tamamı nedir? Neye bağlam olarak söylenmiştir? Sıradan kullanıcının hadisi araştırmak adına başvuracağı uzmanlarımızın da akademik çalışmalarında bir başvuru kaynağı olarak kullanabileceği bir platform olmasını hedefledik." diye konuştu.
Koç, sivil toplumla akademik iş birliğine inandıklarının altını çizerek, şöyle dedi:
"Prof. Dr. Yavuz Ünal hocanın başkanlığında Türkiye'nin her yerinden 100'e yakın akademisyenle çalışılmış bir program. Hadislerin hepsinin yeniden tercüme edildiği bir proje. Efendimizden kalan bu mirasa sahip çıkmamız lazım. O nedenle hadislerin Türkçeye tercümesi çok kıymetli.
Akademisyenler için de kendilerine dosyalar açabilecekleri, özel çalışma dosyası oluşturabilecekleri, kendilerine bir kütüphane oluşturabilecekleri özel bir kullanımı var. İlerleyen süreçte buradaki hadisleri İngilizceye de çevirebiliriz. Hayallerimiz var, çünkü İslam'ın vahyin ilk muhatabı ve ilk uygulayıcısı Peygamber Efendimiz. Biz onun hayatını ne kadar doğru anlar ve uygularsak istikametimiz de o kadar doğru olacaktır."
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