Hadis Veritabanı Projesi açıldı | Donanımlı ve dijital kaynak! 283 bin rivayet var

Malumunuz olduğu üzere 2007'de Hz. Peygamber'i sahih kaynaklara dayalı olarak tüm dünyaya anlatmak üzere yayın hayatına başlayan Sonpeygamber.info web portalı, Meridyen Derneği'ne dijital dünyada dini içerik üretme noktasında önemli bir tecrübe kazandırdı. Bir taraftan Türkiye'deki ilahiyat birikimini farklı dillerde uluslararası mecralarda ulaşılabilir hale getirmek, diğer taraftan akademi ile internet kullanıcısı arasında köprü oluşturacak bir platform ihtiyacını karşılama misyonuyla yola koyulmuştuk. Zamanla alanın ihtiyaçları ve takipçilerimizin talepleri bizi Hadis ve Siyer özelinde alanı besleyecek, yapılan akademik çalışmaları destekleyecek faaliyet ve projelere yöneltti. Bu kapsamda farklı disiplinlerden akademisyenlerin katılımlarıyla gerçekleştirdiğimiz çeşitli atölyeler, sempozyum ve yuvarlak masa toplantılarında her iki alanın problemlerini masaya yatırdık, çözüm önerilerini tartıştık.