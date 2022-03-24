Market ve tedarikçilere ikinci soruşturma! 2,7 milyar lira ceza sonrası Rekabet Kurumu’ndan yeni hamle

3 BÜYÜK TEDARİKÇİ UZLAŞMAK İSTEDİ

Birol Küle, "3 büyük tedarikçi uzlaşma talebinde bulundu. Rekabet Kurulu kabul etmedi." dedi. Küle, "Devam eden 24 soruşturma var. Bizim bütüm kararlarımız yargı denetimlerine açık. Çeşitli sektörlerde devam eden soruşturmalarımız var" ifadelerini kullandı.