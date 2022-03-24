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Market ve tedarikçilere ikinci soruşturma! 2,7 milyar lira ceza sonrası Rekabet Kurumu'ndan yeni hamle

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 24.03.2022 Güncelleme Tarihi: 24.03.2022
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Market ve tedarikçilere ikinci soruşturma! 2,7 milyar lira ceza sonrası Rekabet Kurumu’ndan yeni hamle

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, A Para canlı yayınında market ve tedarikçilere yönelik soruşturmalardaki yeni gelişmeleri paylaştı. Küle, 24 soruşturmanın devam ettiğini belirtirken, 2,7 milyar lira ceza kesilen 5 zincir marketten 2'sinin yargıya başvurduğu da ifade etti. İşte detaylar...

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, A Para canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Birol Küle, market ve tedarikçilere yönelik soruşturmalarla ilgili konuştu, yeni bilgileri paylaştı.

3 BÜYÜK TEDARİKÇİ UZLAŞMAK İSTEDİ

Birol Küle, "3 büyük tedarikçi uzlaşma talebinde bulundu. Rekabet Kurulu kabul etmedi." dedi. Küle, "Devam eden 24 soruşturma var. Bizim bütüm kararlarımız yargı denetimlerine açık. Çeşitli sektörlerde devam eden soruşturmalarımız var" ifadelerini kullandı.

5 MARKETE 2,7 MİLYAR TL CEZA

5 zincir markete 2,7 milyar TL ceza verildiğini ifade eden Birol Küle, "2 market yargıya başvurdu, diğerleri de gidebilir" dedi.

MARKETLERE YENİ SORUŞTURMA

15 büyük market ve tedarikçiyle ilgili soruşturma açıldı.Birinci soruşturmanın ardından yeni deliller ortaya çıktı.Birinci dosyadan daha ağır bir detaylar var elimizde.

MARKETLERE YÖNELİK HAMLELER NASIL YAPILIYOR?

Bize gelen şikayetler oluyor. Biz bunları ön araştırmayla değerlendirip yerinde incelemeler yapıyoruz. Sonra durum kurula geliyor ve soruşturma kararı çıkıyorsa soruşturma açılıyor.

GÜBRE SORUŞTURMASI SONA ERİYOR

Gübre soruşturmasında da sona gelindi. Temmuz veya Ağustos ayında sonuçlanacak.

Market ve tedarikçilere ikinci soruşturma MARKET VE TEDARİKÇİLERE İKİNCİ SORUŞTURMA

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