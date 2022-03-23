Rusya’dan nükleer tehdidi ne anlama geliyor? Nükleer savaş riski var mı? Biri kullanılsa bile dünya felaketi yaşanır...

RUSYA EN ÇOK NÜKLEER SİLAHI OLAN ÜLKE

Çünkü nükleer silahlar sizin siyaseten elinizi güçlü tutan bir aparattır bir enstürümandır. Putin'de elinde kırmızı butonla gezip bu açıklamaları yapmadı. Burada ben büyük bir gücüm ve coğrafyanın gerçeğiyim. Dolayısıyla siyasi güç mesajı verdi. Peskov'un açıklamaları da tam olarak bu. Şu anda Rusya elinde en çok nükleer silaha sahip ülke.