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Rusya'dan nükleer tehdidi ne anlama geliyor? Nükleer savaş riski var mı? Biri kullanılsa bile dünya felaketi yaşanır...

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 23.03.2022 Güncelleme Tarihi: 23.03.2022
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Rusya’dan nükleer tehdidi ne anlama geliyor? Nükleer savaş riski var mı? Biri kullanılsa bile dünya felaketi yaşanır...

Rusya'dan nükleer endişeleri arttıracak yeni bir açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Peskov ülkeleri için varoluş bir tehdit olması durumunda nükleer silah kullanabileceklerini söyledi. Rusya kitle imha silahı kullanmasına karşı açıklama yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, “ İkili anlaşmalar çerçevesinde Doğu'daki mevcudiyetimiz güçlendiriliyor. Biz hazırız ve müttefikleri koruma konusunda hazırlıklıyız.” dedi. Peki Rusya-Ukrayna savaşı nereye gidiyor? Rusya duracak mı? Rusya'dan nükleer tehdidi ne anlama geliyor? Nükleer savaş riski var mı? İşaret edilen  "varoluşsal tehdit" ne demek?  Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Furkan Kaya değerlendirdi.

Kremlin Sözcüsü Peskov'un nükleer silah konusundaki sözlerine ilişkin A Haber ekranlarındaki canlı yayında katılan Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Furkan Kaya önemli değerlendirmelerde bulundu.

KULLANABİLİRİZ DEMESİ KULLANACAKLARI ANLAMINA GELMEZ

Peskov bu sözleri aslında yeni değil. Peskov Rusya'nın bekası tehdit altında olursa, toprakları tehdit altına girerse son çare olarak nükleer silahları kullanmaktan geri durmayacaklarını ifadesi çok normal ama "kullanabiliriz" demesi kullanacakları anlamına gelmez. Nükleer silahlanmada 1962 Küba buhranının düşünelim ABD ve Sovyetlerin sıcak çatışma ihtimalinin en üst düzeye çıktığı bir zamandı.

NÜKLEER SİLAHTAN KİMSE VAZGEÇMEDİ

O zaman bile kırmızı hatla yumuşama dönemine girildi ve bu silahlar kullanılmadı. O zamandan beri de nükleer silahsızlaşma anlaşmaları yapıldı ve meseleler konuşulup tartışıldı. Ama nükleeer silaha sahip hiçbir devlet bunlardan vazgeçmedi, topraklarında çıkarmadı.

RUSYA EN ÇOK NÜKLEER SİLAHI OLAN ÜLKE

Çünkü nükleer silahlar sizin siyaseten elinizi güçlü tutan bir aparattır bir enstürümandır. Putin'de elinde kırmızı butonla gezip bu açıklamaları yapmadı. Burada ben büyük bir gücüm ve coğrafyanın gerçeğiyim. Dolayısıyla siyasi güç mesajı verdi. Peskov'un açıklamaları da tam olarak bu. Şu anda Rusya elinde en çok nükleer silaha sahip ülke.

KULLANIMI FELAKET OLUR

Bu nükleer silahlardan birinin bile kullanılması bir dünya felaketidir. Uluslararası ilişkilerde dehşet dengesi olarak tanımlanır. Nükleer silahlara sahip olan ülkeler nasıl kalıcı barışı sağlayacak? Silahı kullananı da bir felakete sürükler aslında baktığımızda.

SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİNE Mİ GİRİYORUZ?

Bugün Ukrayna ile Rusya arasında bir savaş yok. NATO da işin içinde. NATO'da bir misyon değişikliği de oldu. Üçüncü soğuk savaşa mı gidiyoruz bilmiyoruz ama dünyanın her köşesi bir cephe haline gelebilir.

BANANE DEME LÜKSÜMÜZ YOK

Ama dünyanın farklı bir bölgesinde olan bir olaya artık banane deme lüksümüz yok. Çatışma alanları büyük savaş potansiyeli taşıyabilir. Yeni bir global denge terazisi kurulmalıdır.

ABD'NİN YUNANİSTAN İŞGALİ

Dedeağaç'tan Girit'e kadar ABD 15 bin asker yerleştirdi. Yunanistan'ın işgalidir bu. Yunanistan'da bu durumdan çekiniyor. Bizim Yunanistan'la bir derdimiz yok. Devlet aklıyla problemimiz var.

Nükleer savaş riski var mı? NÜKLEER SAVAŞ RİSKİ VAR MI?

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