Kiev’de alışveriş merkezi önüne füzeli saldırı! Araçlar metal yığınına döndü! A Haber’den Emine Kavasoğlu ilk görüntüleri paylaştı

A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu Ukrayna'nın Kiev şehrinde yaptığı canlı yayın esnasında bir patlamaya şahit oldu. Kavasoğlu saldırıda en az iki kişinin öldüğünü söylerken bölgeden detayları paylaştı.

BİNALARIN ARKASINA FÜZE DÜŞTÜ

Çok şiddetli bir patlama sesi yükseldi. Muhtemelen bölgeye bir roket atıldı. Binaların arkasına bir roket düştü. Alışveriş merkezinin olduğu yere bir füze düştü.