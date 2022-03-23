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Kiev'de alışveriş merkezi önüne füzeli saldırı! Araçlar metal yığınına döndü! A Haber'den Emine Kavasoğlu ilk görüntüleri paylaştı

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 23.03.2022 Güncelleme Tarihi: 23.03.2022
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Kiev’de alışveriş merkezi önüne füzeli saldırı! Araçlar metal yığınına döndü! A Haber’den Emine Kavasoğlu ilk görüntüleri paylaştı

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerilim her geçen gün tırmanırken A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu Kiev sokaklarında bir patlamaya tanıklık etti. Kavasoğlu alışveriş merkezi önündeki patlamada en az iki kişinin öldüğünü söylerken, bölgedeki son gelişmeleri aktardı. İşte o anlar...

A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu Ukrayna'nın Kiev şehrinde yaptığı canlı yayın esnasında bir patlamaya şahit oldu. Kavasoğlu saldırıda en az iki kişinin öldüğünü söylerken bölgeden detayları paylaştı.

BİNALARIN ARKASINA FÜZE DÜŞTÜ

Çok şiddetli bir patlama sesi yükseldi. Muhtemelen bölgeye bir roket atıldı. Binaların arkasına bir roket düştü. Alışveriş merkezinin olduğu yere bir füze düştü.

ARAÇ MEZARLIĞINA DÖNDÜ

Kısa süre önce burası bir kez daha hedef alındı. Burası artık bir araç mezarlığına ve metal yığınına döndü. Hasar tespit çalışmaları da bölgede devam ediyor.

CAMLAR AHŞAPLARLA KAPATILIYOR

Ukrayna, Rusya'nın fosfor bombası kullandığını iddia etmişti. Evlerde ya yeniden camlar takılıyor ya da ahşaplarla kapatılıyor. 2 milyona yakın insan burada sığınacak yer arıyor. İnsanlar geliyor ahşaplarla camlarını kapatıyor.

ÇOK SAYIDA SİVİL ZARAR GÖRDÜ

Az önce yayın yaptığımız yerin 100 metre uzağından bir patlama oldu. Çok sayıda araç ve sivil zarar gördü. Burası güvende değil demiştik ve 1 dakika önce büyük bir patlama oldu.

YENİ BİR SALDIRI BEKLENİYOR

Şu an yerde yatan ve yaralanan insanlar var. Çok sayıda araç bulunuyor. Marketten alışveriş yapmak için gelen insanlar oluyor. Askerler bölgeye girmemize izin vermiyor. Askerler siper aldı alışveriş merkezi çevresinde. Yeni bir saldırı bekleniyor.

Emine Kavasoğlu saldırıda en az iki kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kiev’de alışveriş merkezi önüne füzeli saldırı KİEV'DE ALIŞVERİŞ MERKEZİ ÖNÜNE FÜZELİ SALDIRI

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