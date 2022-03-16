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Altın sistemi nasıl işleyecek? Altın sistemi daha mı kazançlı? Vatandaşlar nasıl girecek?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 16.03.2022 Güncelleme Tarihi: 16.03.2022
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Altın sistemi nasıl işleyecek? Altın sistemi daha mı kazançlı? Vatandaşlar nasıl girecek?

Yastık altında bulunana 5 bin ton altının ekonomiye kazandırılması için yeni adımlar geçtiğimiz ay atılmıştı. Yeni sistem 1 Mart itibariyle devreye girdi. Peki yeni sistem nasıl olacak? Vatandaşlar sisteme nasıl girecek? Vatandaşlar nasıl karar verecek? Akıllardaki soruların cevaplarını A Haber canlı yayına katılan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.

Sesli dinlemek için tıklayınız.

Faruk Erdem'in canlı yayında öne çıkan ifadeleri:

"Burada vatandaşa evinde sakladığın altını getir ekonomiye kazandır, sana da çifte kazanç olsun teklifi var. Evde altınları saklıyoruz ama bu risk taşıyor. Çok ilginç dolandırıcılık olayları yaşanıyor. Profesörler bile tuzaklara düşüyor.

Hem kendi şahsi ekonomimiz açısından hem de ülke ekonomisi açısından çok önemli bir sistem. Burası ağırlıklı olarak kadınları da ilgilendiren bir kısım. Yastık altındaki altınlar ağırlıklı olarak kadınlardaymış."

ÜÇ ADIMDA KARAR

- BANKADA HESAP AÇILACAK

- ALTINLAR TESLİM EDİLECEK

- SİSTEM TERCİHİ YAPILACAK

İKİ SİSTEMDE KAZANÇ

- ALTIN OLARAK SAKLANACAK

- TL'YE ÇEVRİLECEK

VADE SONUNDA NE OLACAK

- İSTEYEN FAİZ YA DA KAR PAYI ALACAK

- ALTIN DEĞERLENİRSE ARADAKİ FARK ÖDENECEK

- ALTIN DÜŞERSE TL KAZANCI DURACAK

- İSTEYEN PARA YA DA FİZİKİ ALTIN ALACAK

ÖRNEK HESAP

- ALTIN MİKTARI: 100 GRAM

- DÖNÜŞÜM KURU: 800 LİRA

- ÜÇ AY VADE GETİRİ ORANI. %3,50

- ÜÇ AY VADEDE KAZANÇ: 82.800 LİRA

BİRİNCİ SENARYO

- VADE SONU KUR: 750 TL

- VATANDAŞIN KAZANCI: 2.800 TL

İKİNCİ SENARYO

- VADE SONU KUR: 800 TL

- VATANDAŞIN KAZANCI: 2.800 TL

ÜÇÜNCÜ SENARYO

- VADE SONU KUR: 820 TL

- VATANDAŞIN KAZANCI: 2.800 TL

DÖRDÜNCÜ SENARYO

- VADE SONU KUR: 850 TL

- VATANDAŞIN KAZANCI: 2.800 + 2.200 = 5.000 TL

Altın sistemi nasıl işleyecek? İşte tüm senaryolar ALTIN SİSTEMİ NASIL İŞLEYECEK? İŞTE TÜM SENARYOLAR
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