AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan A Haber'e özel açıklamalar
Son dakika haberi... AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün sorularını yanıtlıyor. Rusya Ukrayna savaşı ile ilgili açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, "Dünya yeni yapılanmaya gidiyor" ifadelerini kullandı.
Millet İttifakı'nın adayı kim olacak? 28 Şubat ittifakı ne amaçlıyor? AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün sorularını yanıtlıyor.
İşte o açıklamalardan satır başları;
RUSYA'NIN SALDIRILARINDA 21. GÜN
Ukrayna Rusya savaşı sadece sonuçlardan birisidir. Dünya yeni bir yapılanmaya doğru gidiyor. Muazzam bir belirsizlik ortamına küresel ölçekte büyük bir dengesizliğin söz konusu olduğu bir dönemden geçiyoruz.
Dünya yeni yapılanmaya gidiyor. Rusya - Ukrayna savaşı bunun sonuçlarından biridir.
TÜRKİYE'NİN BARIŞ DİPLOMASİSİ
Hayati barış misyonu üstlendik. Türkiye barış için bütün gücünü seferber etti.
MÜZAKERELERDEN ATEŞKES ÇIKAR MI?
Ateş kesilse bile çatışmalar ortadan kalkmaz.
UKRAYNA'DA PARALI ASKERLERİN VARLIĞI
Çok kirli bir savaştır ve insanlık suçudur.
GÖNÜLLÜ SAVAŞÇILAR NE ANLAMA GELİYOR?
Vekalet savaşları dediğimiz şey aslında emperyalizmin yeni taktiklerinden birisidir. Eskiden de bu durum böyleydi. Buna örnek verecek olursak Osmanlı, Filistin topraklarında çekildikten sonra hemen İngiliz hakimiyeti başladı ve buraya silahlı örgütler buraya getirildi. Oradaki yapı bozuldu ve Yahudi savaşçılar getirildi ve silahlandırıldı. Ve bundan sonra İsrail Devleti'nin kuruluşunu gördük.
Özellikle son 20 yıldır. Dünyanın her yerinde Suriye başta olmak üzere vekalet savaşları adı verilen bir savaş türü ile karşı karşıyayız. Devletler elini ateşe sokmayacak, maşalarını kullanarak silahlı paralı adamlarını kullanarak bu işi kendileri vekaleti verdikleri paralı savaşçılarla yani kiralık katillerle bu işi halledecekler.
ABD, Irak'ı işgal ettikten sonra Blackwater firması üzerinden kiralık katillerle Irak'ta çok iş yaptı. Ruslar da Wagner üzerinden özellikle Libya'da icraatlarını yaptılar. Şimdi Ukrayna'da benzer bir durum var. Ukrayna da dışarıdan gelecek yabancı askerleri gündeme getirdi. Dolayısıyla savaşın da bir hukuku var. Savaş ülkelerin kendini koruması yapılan bir meseledir. Burada insanlar canları pahasına vatanı için mücadele eder. İşte bu nedenle vekalet savaşları kirli bir savaştır.
SEÇİM KANUNU TEKLİFİ TBMM'DE
Yüzde 7 seçim barajı Türkiye'nin kazanımıdır.
"HDP'NİN GÖLGESİ 6'LI MASADAYDI"
6 parti HDP olmazsa yarış dışı kalacaklarını biliyor.
MİLLET İTTİFAKI'NIN ADAYI KİM OLACAK
Adaylık konusunda oldukça zorlanacaklar.
Ayrıntılar geliyor...
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