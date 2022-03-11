Letonya Savunma Bakanı Artis Pabriks A Haber’de

"KAZANANI OLMAZ"

Rusya nükleer silahlara sahip tek ülke değil. Nükleer silahlar savaş için kullanılmaz caydırıcılık olarak kullanılıyor. Eğer savaş için kullanılır ise bu silahlar bu savaşın bir kazananı olmayacak ve Rusya kesinlikle kazanan olmayacak.

TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİMİZ ÇOK İYİ

Letonya ve Türkiye'nin ilişkileri çok pozitif ve çok iyi. Herhangi bir olumsuz konu yok aramızda. Birçok konuda da uzlaşı durumundayız. Ben buradaki birçok Türk sanayiciyle görüştüm özellikle savunma sanayiinden aktörlerle görüştüm. Bu bizim oldukça ilgimizi çeken alan. Teknoloji ve zırhlı araçlar anlamında bize destek sunabilir Türkiye.