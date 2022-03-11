Letonya Savunma Bakanı Artis Pabriks A Haber'de
Son dakika haberi... Rusya - Ukrayna savaşı NATO ittifakını nasıl etkileyecek?Letonya Savunma Bakanı Artis Pabriks, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Bakan Pabriks, "AB üyesi olmasaydık ve özellikle de NATO üyesi olmasaydık muhtemelen aynı kaderi biz de paylaşıyor olacaktık." dedi. Türkiye ile ilişkilerininin pozitif olduğunu belirten Pabriks, "Birçok Türk sanayiciyle görüştüm özellikle savunma sanayiinden aktörlerle görüştüm. Bu bizim oldukça ilgimizi çeken alan. Teknoloji ve zırhlı araçlar anlamında bize destek sunabilir Türkiye." ifadelerini kullandı.
Son dakika haberi... Rusya - Ukrayna savaşı NATO ittifakını nasıl etkileyecek?Letonya Savunma Bakanı Artis Pabriks, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
"BİZ DE AYNI KADERİ PAYLAŞACAKTIK"
Biz Rusya'ya sınırı olan bir ülkeyiz. Şunu görüyoruz ki eğer bir AB üyesi olmasaydık ve özellikle de NATO üyesi olmasaydık muhtemelen aynı kaderi biz de paylaşıyor olacaktık Ukrayna ile. Rus işgalinden bahsediyorum.
"KENDİ ANNE BABAMIN EVİNE DE KABUL ETTİM"
Şu anda Ukrayna halkını desteklemek için maksimum olanı yapıyoruz kendilerini savunabilmeleri için. Biz küçük bir ülkeyiz ama çok ciddi bağışlarda bulunduk. Ukrayna'yı insani yardım olarak destekliyoruz askeri yardım olarak da destekliyoruz. Her gün yüzlerce mülteci geçiyor. Ben kendi anne babamın evine de 4 Ukraynalı mülteciyi kabul ettim bu arada. Bu şekilde birçok aile kapılarını açıyor Ukraynalı mültecilere. Bizim için çok önemli bir şey bu. Uluslararası toplum olarak bu saldırganlığı ve sivillerin bombalanmasını durdurmak durumundayız. Bunun için gerçek çabalara ihtiyacımız var.
"BALON İÇİNDE YAŞIYORLAR"
Öncelikle ben Rus tarafının ne kadar yalan söyleyebileceğini görmekten dolayı yaşadığım şaşkınlığı söylemek istiyorum. Yani Doğu – Batı, Kuzey ya da Güney olmak zorunda değilsiniz. Bu açık bir saldırganlık Ukrayna halkına ve Ukrayna devletine karşı. Maalesef Rusya'da medya tamamen siyasal kontrol altında. Kremlin'in kontrolü altında. Rusya'nın halkı da bilgi balonu içinde yaşıyor. Tamamen yalan haberlerle karşı karşıyalar. Biz halkına ulaşamıyoruz ki onlara olan biteni anlatabilelim. Bu balonu patlamamız gerekiyor. Ve Rus halkının olan biteni görmesi gerekiyor.
"RUSYA NÜKLEER BASKI YAPIYOR"
Umuyorum ki Ukrayna'ya karşı atılan bu yanlış adım umarım yakın zamanda sağlıklı bir anlayış üzerinde durur ve bir çözüme kavuşturulur. Kremlin bu yanlış, yalan haberler üzerinden insanları korkutmaya çalışıyor. Ukrayna'da güya biyolojik silahlar olduğunu söylüyor ve böyle söyleyerek Rusya'nın da buna karşı nükleer bir güç olduğunu söyleyerek baskı altına almaya çalışıyor uluslararası topluluğu.
"KAZANANI OLMAZ"
Rusya nükleer silahlara sahip tek ülke değil. Nükleer silahlar savaş için kullanılmaz caydırıcılık olarak kullanılıyor. Eğer savaş için kullanılır ise bu silahlar bu savaşın bir kazananı olmayacak ve Rusya kesinlikle kazanan olmayacak.
TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİMİZ ÇOK İYİ
Letonya ve Türkiye'nin ilişkileri çok pozitif ve çok iyi. Herhangi bir olumsuz konu yok aramızda. Birçok konuda da uzlaşı durumundayız. Ben buradaki birçok Türk sanayiciyle görüştüm özellikle savunma sanayiinden aktörlerle görüştüm. Bu bizim oldukça ilgimizi çeken alan. Teknoloji ve zırhlı araçlar anlamında bize destek sunabilir Türkiye.
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