Rusya - Ukrayna savaşı nasıl sonuçlanacak? Moldova da ikiye ayrılabilir! İsmail Hakkı Pekin: Zelenskiy ayrılacak Ukrayna teslim olacak!
A Haber ekranlarına konuk olan Eski Genelkurmay İstihbarat Başkanı İsmail Hakkı Pekin Rusya - Ukrayna krizine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Pekin, Rusya'nın Ukrayna ordusunu doğu bölgesinde sıkıştırarak imha etmek istediğini ifade ederken, savaşı Ukrayna'nın kazanma şansının olmadığını ifade etti. Pekin savaşın sonunda ise "Bence Rusya'nın Kiev'e girmesine de gerek kalmayacak, Zelenskiy ayrılacak ve Ukrayna teslim olacak. Bölgede yeni bir yönetim kurulacak." ifadelerini kullandı.
Eski Genelkurmay İstihbarat Başkanı İsmail Hakkı Pekin Ukrayna - Rusya krizindeki son durumu A Haber ekranlarında değerlendirdi.
UKRAYNA ORDUSUNU O BÖLGEDE İMHA ETMEK İSTİYORLAR
Rusların ana planı Dinyaper Nehri'nin doğusunda bir bölgeye sıkıştırarak Ukrayna ordusunu imha etmek. Çok sayıda bölgede savaş devam ediyor.
BÖLGEDE ÇAMUR VAR TANKLAR BATABİLİYOR
Kuzey'den gelen birlikler de Kiev'i kuşatmaya çalışıyor. Dinyaper'in doğusundaki ordu tamamen etkisini kaybetmiş olacak. Hava şartlarından da bahsetmemiz gerekiyor. Bölgede çamur var tanklar batabiliyor. Hava da -8 derece. Bu da askerleri zorluyor. Buna rağmen de savaş devam ediyor.
ZELESNKİY AYRILACAK, UKRAYNA TESLİM OLACAK
Bu savaşı Ukrayna'nın kazanma şansı yok. Rusya Kiev'i de kuşatarak dış mahallelerden ateş etmeye başlayacaklar. Ama bence Kiev'e girmelerine de gerek kalmayacak Zelenskiy ayrılacak ve Ukrayna teslim olacak. Ve yeni bir yönetim kurulacak.
MOLDOVA İKİYE AYRILABİLİR
Ukrayna'nın Odessa giderse Karadeniz ile irtibatı kesilecek. Bu bölgedeki Transdinyester Rusya'da kalarak Moldova da ikiye ayrılabilir.
ZELENSKIY'NİN KURTULMASI ÇOK ZOR
Bu planlamadan Zelenskiy'nin kurtulması çok çok zor. İki ordu arasında büyük güç farkı var. Zelenskiy bu bölgede kabul göreceğini hiç sanmıyorum. Büyük ihtimalle ülkeyi değiştirecek. Şu anki durumda Ukrayna'nın direnmesi mümkün değil.
RUSYA MERKEZİ KUŞATIP HER ŞEYİ KESEBİLİR
Rusya merkezi kuşatır, suyunu elektriğini ve yiyecek akımını keser. Burada ben uzun süren bir savaş görmüyorum. 2 ay sonra bir ateşkes ilan edilebilir. Kim ne alır kim ne verir buna bakmak lazım.
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