Rusya - Ukrayna savaşı nasıl sonuçlanacak? Moldova da ikiye ayrılabilir! İsmail Hakkı Pekin: Zelenskiy ayrılacak Ukrayna teslim olacak!

BÖLGEDE ÇAMUR VAR TANKLAR BATABİLİYOR

Kuzey'den gelen birlikler de Kiev'i kuşatmaya çalışıyor. Dinyaper'in doğusundaki ordu tamamen etkisini kaybetmiş olacak. Hava şartlarından da bahsetmemiz gerekiyor. Bölgede çamur var tanklar batabiliyor. Hava da -8 derece. Bu da askerleri zorluyor. Buna rağmen de savaş devam ediyor.