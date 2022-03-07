07 Mart 2022, Pazartesi
Rusya – Ukrayna savaşının 12. günü! A Haber ekibi dünyanın gözünü çevirdiği Kiev'de | Tanklar kent merkezinde
Son dakika Ukrayna haberi... Dünyanın gözünü çevirdiği Rusya - Ukrayna savaşında 12'nci güne girildi. Bölgede tansiyon her geçen gün artarken, A Haber ekibi anbean sıcak bölgedeki gelişmeleri aktarıyor. A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu, Rus ordusunun kapısına dayandığı başkent Kiev'den son gelişmeleri aktardı. Şehir merkezinde tanklar ilk kez görüntülendi.
Giriş Tarihi: 07.03.2022 09:39 Güncelleme Tarihi: 07.03.2022 12:21
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