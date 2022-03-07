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Haberler Galeri Rusya – Ukrayna savaşının 12. günü! A Haber ekibi dünyanın gözünü çevirdiği Kiev'de | Tanklar kent merkezinde

Rusya – Ukrayna savaşının 12. günü! A Haber ekibi dünyanın gözünü çevirdiği Kiev'de | Tanklar kent merkezinde

Son dakika Ukrayna haberi... Dünyanın gözünü çevirdiği Rusya - Ukrayna savaşında 12'nci güne girildi. Bölgede tansiyon her geçen gün artarken, A Haber ekibi anbean sıcak bölgedeki gelişmeleri aktarıyor. A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu, Rus ordusunun kapısına dayandığı başkent Kiev'den son gelişmeleri aktardı. Şehir merkezinde tanklar ilk kez görüntülendi.

A Haber
Giriş Tarihi: 07.03.2022 09:39 Güncelleme Tarihi: 07.03.2022 12:21
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Rusya – Ukrayna savaşının 12. günü! A Haber ekibi dünyanın gözünü çevirdiği Kiev’de | Tanklar kent merkezinde

Dünyanın gözünü çevirdiği Rusya-Ukrayna savaşında 12'nci güne girildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Rusya – Ukrayna savaşının 12. günü! A Haber ekibi dünyanın gözünü çevirdiği Kiev’de | Tanklar kent merkezinde

Bölgede tansiyon her geçen gün artarken, Rus ordusu havadan ve karadan kritik noktaları ele geçirmeye devam ediyor.

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Rusya – Ukrayna savaşının 12. günü! A Haber ekibi dünyanın gözünü çevirdiği Kiev’de | Tanklar kent merkezinde

Rus ordusu, Kiev'e 5 kilometre kadar yaklaşıp, şehrin kuzey kapısı İrpin'e girdi.

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Rusya – Ukrayna savaşının 12. günü! A Haber ekibi dünyanın gözünü çevirdiği Kiev’de | Tanklar kent merkezinde

Kiev'in girişlerine beton ve çelik bloklar kuruldu.

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Rusya – Ukrayna savaşının 12. günü! A Haber ekibi dünyanın gözünü çevirdiği Kiev’de | Tanklar kent merkezinde

Ukrayna ordusu, Rus askerlerine karşı savunma hattı kurdu.