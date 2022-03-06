Rus ordusu Kiev’in kapısında! Bölgede neler yaşanıyor?

Şu anda Kiev'in hiçbir noktası güvenli değil. Birkaç gün öncede TV kulesinin bulunduğu bu bölge hedef alınmıştı. Buradaki saldırılarda da 1 kişi hayatını kaybetmişti. Mariupol'den sivil tahliyeleri sırasında güzergah belli oldu ve araçlar konvoy şeklinde gidecek ve çok kalabalık olmayacak.