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Rus ordusu Kiev’in kapısında! Bölgede neler yaşanıyor?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 06.03.2022 Güncelleme Tarihi: 06.03.2022
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Rus ordusu Kiev’in kapısında! Bölgede neler yaşanıyor?

İrpin ve Bucha’da patlama sesleri artık giderek yükseliyor. Sivillerin tahliyesi bölgede kesilmiş durumda. Dün A Haber ekiplerinin yanına bomba düşmüştü. Sıcak noktadan Kiev merkeze gelen A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu sokak savaşına hazırlanan başkentten son durumu canlı yayında aktardı.

Emine Kavasoğlu'nun canlı yayında aktardıkları:

"Dün İprin'de yaşanan patlamaların ardında biz bölgeden ayrılmak zorunda kaldık. Bölgede sivillerin tahliyesine de ara verildi. Art arda yapılan hava saldırıyla Bucha ve İrpin tamamen ateş altında. Biz şu anda Kiev merkezdeyiz.

Şu anda Kiev'in hiçbir noktası güvenli değil. Birkaç gün öncede TV kulesinin bulunduğu bu bölge hedef alınmıştı. Buradaki saldırılarda da 1 kişi hayatını kaybetmişti. Mariupol'den sivil tahliyeleri sırasında güzergah belli oldu ve araçlar konvoy şeklinde gidecek ve çok kalabalık olmayacak.

Bucha ve İrpin savunması Ukrayna için çok önemli. Eğer o hat kırılırsa artık Kiev'de sokak savaşlarının başlaması an meselesi. Bunun altını çizmekte fayda var. Şu an noktada ciddi önlemler alınmış durumda.

Kurulan barikatların yanı başlarına siperler kazılıyor. Molotof kokteylleriyle sivil halk beklemeye başladı. Tankların geçişini durdurmak için beton bariyerler ve 3-4 ayaklı kapanlar konuldu. Rus ordusu artık Kiev'e 15 kilometre uzaklıkta."

Kiev ile Rus ordusu arasında kritik hat! KİEV İLE RUS ORDUSU ARASINDA KRİTİK HAT!
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