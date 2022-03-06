Savaş hangi noktalarda yaşanıyor? Ukrayna’nın altyapısı çökertildi mi? Savaş halkları radikalleştirir mi?
Rusya-Ukrayna savaşında artık 11. gün geride kalmak üzere ve Rus birliklerinin Ukrayna toprakları üzerinde ilerleyişi devam ediyor. Kiev’in savunma hattı olan İprin ve Bucha’da Rus zırhlı araçları görüldü ve bölgeden sivil tahliyeleri kesildi. Rusya, Ukrayna’nın direnişini kırmak için askeri noktaları hedef alıyor. Öte yandan denizle bağlantıyı kesmek için Odessa’ya doğru savaşı genişletiyor. Peki Rusya nereye kadar gidecek? Savaşın Rusya ve Ukrayna toplumu üzerinde etkisi ne olur? Savaş hangi noktalarda sürüyor? Savaşı kimler körükledi? Tüm Ukrayna topraklarına yayılmadan önce savaş engellenebilir miydi? Gündemin öne çıkan gelişmelerini A Haber canlı yayınına katılan Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar değerlendirdi.
Abdullah Ağar'ın öne çıkan açıklamaları:
"Putin savaşı ve siyasi hile doktirinini çok iyi bilen bir lider. Hem istihbaratçı hem asker kökenli hem de yıllardan beri dünyanın en güçlü devletlerinden bir tanesini yönetiyor. Altyapısı çöken bir ordunun teslim olması lazım. Ama şu an Ukrayna'da 25 farklı yerde çatışma haberi ver. Bunlar tabur ve alay seviyesinde çatışmalar.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri bir yeri kaybettiği zaman taktiksel seviyede bir karşı saldırı yapabiliyor. Ruslar bundan sonra tekrar geri geliyor. Buradan şunu anlıyoruz. Ukrayna ordusunun savaşma iradesi hala kırılmış değil.
Rus ordusu için işler kolay mı? Hayır değil! Çünkü savaş bir insanın karşı karşıya kalabileceği en zor şey. Savaş güçlü ordular içinde kolay bir durum değildir. Burada birbiriyle bağı olan bir topluluk var ve birbirini öldürmemekle ilgili bir takım duygular var işin içinde. Burada savaş insanları radikalleştirecek. Bu savaşın gerçeği.
Kan dökülmeye başladıktan sonra birbirlerine iyi yaklaşan tarafların fotoğrafları azaldı. Burada kan döküldüğü için düşmanlaşacaklar. En masum insanlar bile savaş nedeniyle korkunç bir hızla radikalleşebiliyor.
Bu savaşta çok fazla hassasiyet var. İki Salv halkı arasında yüzyıllara damga vuracak bir düşmanlığı oluşturuyor. Düşmanlık tohumları ekiliyor. Putin'in bununla ilgili bir hassasiyeti olduğunu ama çok da öfkeli olduğunu görüyoruz. Putin bu noktada sürekli olarak tahrik ediliyor. Savaşın başlamasının sebebi de yine tahriklerdi.
Ukrayna eğemenlik haklarını ihlal eden Rusya ile anlaşmıyor ama burada anlaşma olmadıkça iş derinleşiyor. Rus ordusu, Ukrayna'ya girmeyi başardı. Savaş baştan engellenme çabasında olunsaydı çok daha kolaydı. Putin bu ülkeyi nasıl işgal edeceğine dair akılları geliştirmiştir.
Ukrayna ordusunun, Rus ordusuna karşı koyacak ya da onları topraklarında çıkaracak gücü olduğu bir fotoğraf gözükmüyor. Burada Dinyeper Nehri, yeni Berlin Duvarı olması meselesi vardır."
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