Savaş hangi noktalarda yaşanıyor? Ukrayna’nın altyapısı çökertildi mi? Savaş halkları radikalleştirir mi?

Rus ordusu için işler kolay mı? Hayır değil! Çünkü savaş bir insanın karşı karşıya kalabileceği en zor şey. Savaş güçlü ordular içinde kolay bir durum değildir. Burada birbiriyle bağı olan bir topluluk var ve birbirini öldürmemekle ilgili bir takım duygular var işin içinde. Burada savaş insanları radikalleştirecek. Bu savaşın gerçeği.