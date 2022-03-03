İnsanların ilk duraklarından biri AFAD çadırı oluyor! Türkiye her şeyiyle burada! A Haber Ukrayna - Romanya sınırında...

AB VE BM BURADA YOK

-4 -5 derecelik bir sıcaklık bulunuyor. Sınır kapısından göç süratle devam ediyor. Otobüsler üst üste bölgeye geliyor. AB ve BM burada bulunmuyor. İkisi de umarım yarından itibaren burada bulunurlar.

GEÇ DE OLSA İHTİYAÇLAR GİDERİLİYOR

4-5 gündür burada yayın yapıyoruz bu insanlar bundan sonra nereye gidecek en çok bu merak ediliyor. Çadırların içine geç de olsa Romanya tarafından temel ihtiyaçlar getirildi.