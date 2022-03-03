İnsanların ilk duraklarından biri AFAD çadırı oluyor! Türkiye her şeyiyle burada! A Haber Ukrayna - Romanya sınırında...
Ukrayna - Romanya sınırında bulunan A Haber Muhabiri İlhan Tahsin bölgedeki son durumu A Haber canlı yayınında paylaştı. Bölgede sıcaklığın -5 derece olduğunu söyleyen Tahsin, AB ve BM'ye ait herhangi bir destek ekibini bölgede göremediğini söyledi. Bölgeye gelen yüzlerce insanın ilk duraklarından birinin AFAD çadırı olduğunu söyleyen Tahsin "AFAD'ın çadırı 7/24 açık ve herkese hizmet veriyor. Türkiye devleti her şeyiyle burada." ifadelerini kullandı.
AB VE BM BURADA YOK
-4 -5 derecelik bir sıcaklık bulunuyor. Sınır kapısından göç süratle devam ediyor. Otobüsler üst üste bölgeye geliyor. AB ve BM burada bulunmuyor. İkisi de umarım yarından itibaren burada bulunurlar.
GEÇ DE OLSA İHTİYAÇLAR GİDERİLİYOR
4-5 gündür burada yayın yapıyoruz bu insanlar bundan sonra nereye gidecek en çok bu merak ediliyor. Çadırların içine geç de olsa Romanya tarafından temel ihtiyaçlar getirildi.
TÜRK VATANDAŞLARI BURNU KANAMADAN BURADAN AYRILACAK
Başkan Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun verdiği talimatla buradaki Türk vatandaşları burnu kanamadan buradan ayrılacak.
TÜRKİYE DEVLETİ HER ŞEYİYLE BURADA
Burada insanlara çok sayıda STK çadırlarda yardım dağıtıyor. Ama mesela şu an çoğu kapalı. AFAD'ın çadırı 7/24 açık ve herkese hizmet veriyor. Türkiye devleti her şeyiyle burada.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Vahit Kirişci kimdir, kaç yaşında? Yeni Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci kimdir? İşte daha önce yaptığı görevler...
- Bekçilik alımı başvuruları başladı mı, ne zaman? 2022 bekçilik alımı hangi illere yapılacak?
- Burdur'da yarın okullar tatil mi? 4 Mart Burdur'da okullar tatil olacak mı? Burdur Valiliği son dakika...
- Survivor 2022 All Star birleşme partisi ne zaman? Survivor 2022 birleşme partisine hangi ünlü, kimler gelecek?
- Memur ve memur emeklisi zam farkı belli oldu mu? Memur maaşı enflasyon farkı ne kadar oldu?
- Erken emeklilik için yaş şartı aranmıyor! 18 yıl çalışıp, 4000 prim gün ile emeklilik imkanı! 2003 ve sonrası işe girenler...
- Isparta ve Afyon'da yarın okullar tatil mi? 4 Mart Afyon ve Isparta'da okullar tatil olacak mı? Son açıklamalar...
- Mazot ve gübre desteği ödemeleri bugün yattı mı? 2022 çiftçilere mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman ödenecek? Ziraat Bankası ödeme takvimi...
- 4 Mart Cuma hangi illerde okullar tatil olacak? Yarın okullar kar tatili olacak mı? Ankara, Artvin, Rize, Sivas, Kars, Ardahan...
- Niğde ve Nevşehir'de yarın okullar tatil mi? 4 Mart Niğde ve Nevşehir'de okullar tatil olacak mı?
- Çorum ve Kırıkkale'de yarın okullar tatil mi? 4 Mart Çorum ve Kırıkkale'de okullar tatil olacak mı? Son dakika açıklaması...
- Bolu, Karabük ve Kastamonu'da yarın okullar tatil mi? 4 Mart Bolu'da okullar tatil olacak mı? Son dakika Valilik açıklamaları...