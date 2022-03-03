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İnsanların ilk duraklarından biri AFAD çadırı oluyor! Türkiye her şeyiyle burada! A Haber Ukrayna - Romanya sınırında...

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 03.03.2022 Güncelleme Tarihi: 03.03.2022
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İnsanların ilk duraklarından biri AFAD çadırı oluyor! Türkiye her şeyiyle burada! A Haber Ukrayna - Romanya sınırında...

Ukrayna - Romanya sınırında bulunan A Haber Muhabiri İlhan Tahsin bölgedeki son durumu A Haber canlı yayınında paylaştı. Bölgede sıcaklığın -5 derece olduğunu söyleyen Tahsin, AB ve BM'ye ait herhangi bir destek ekibini bölgede göremediğini söyledi. Bölgeye gelen yüzlerce insanın ilk duraklarından birinin AFAD çadırı olduğunu söyleyen Tahsin "AFAD'ın çadırı 7/24 açık ve herkese hizmet veriyor. Türkiye devleti her şeyiyle burada." ifadelerini kullandı.

A Haber Muhabiri İlhan Tahsin Ukrayna - Romanya sınırındaki son durumu paylaştı.

AB VE BM BURADA YOK

-4 -5 derecelik bir sıcaklık bulunuyor. Sınır kapısından göç süratle devam ediyor. Otobüsler üst üste bölgeye geliyor. AB ve BM burada bulunmuyor. İkisi de umarım yarından itibaren burada bulunurlar.

GEÇ DE OLSA İHTİYAÇLAR GİDERİLİYOR

4-5 gündür burada yayın yapıyoruz bu insanlar bundan sonra nereye gidecek en çok bu merak ediliyor. Çadırların içine geç de olsa Romanya tarafından temel ihtiyaçlar getirildi.

TÜRK VATANDAŞLARI BURNU KANAMADAN BURADAN AYRILACAK

Başkan Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun verdiği talimatla buradaki Türk vatandaşları burnu kanamadan buradan ayrılacak.

HERKESİN İLK DURAĞI AFAD ÇADIRI OLUYOR

Rumen halkı da BM ve AB'yi bekliyor. Burada biz bir ülkenin propagandasını yapmıyoruz. Burada herkesin ilk durağı AFAD'ın çadırı oluyor. Elmasından muzuna vatandaşlara her şey veriliyor.

TÜRKİYE DEVLETİ HER ŞEYİYLE BURADA

Burada insanlara çok sayıda STK çadırlarda yardım dağıtıyor. Ama mesela şu an çoğu kapalı. AFAD'ın çadırı 7/24 açık ve herkese hizmet veriyor. Türkiye devleti her şeyiyle burada.

İnsanların ilk duraklarından biri AFAD çadırı oluyor! Türkiye her şeyiyle burada! İNSANLARIN İLK DURAKLARINDAN BİRİ AFAD ÇADIRI OLUYOR! TÜRKİYE HER ŞEYİYLE BURADA!

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